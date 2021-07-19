Gurbetçilerin lezzet sevdası tava ciğeri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gurbetçilerin lezzet sevdası tava ciğeri

İHA

Gurbetçilerin lezzet sevdası tava ciğeri

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek üzere yola çıkan gurbetçiler Edirne'deki tarihi noktaları gezdikten sonra soluğu tava ciğercilerde alıyor.
Memleketlerine gitmek üzere Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan gurbetçiler, kent ekonomisine de katkı sağlıyor. Ciğercisinden tatlıcısına, hediyelik eşya satıcısından zücaciyecisine kadar birçok esnafın yüzü gurbetçilerle gülüyor.
Kurban Bayramı tatili sebebiyle yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan Edirne'de tarihi ve turistik yerler ziyaret edilirken, gastronomi turizminin önemli öğelerinden birisi olan tava ciğeri de gurbetçiler ve tatilciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Gurbetçiler tava ciğere sevdalı
Ünü ülke sınırlarını aşan kente özgü meşhur tava ciğeri gurbetçilerin lezzet sevdası oluyor. Salgın sürecinin ardından gurbetçiler ve tatilcilerle yüzü gülen ciğerci esnafı, müşterilerine yetişmek için yoğun mesai harcıyor.

"Ayağımızın tozuyla geldik"
Almanya'dan yola çıkan gurbetçi Mehmet Baştürk, "İlk defa Edirne merkeze giriş yaptık. Ayağımızın tozuyla geldik. Gelmişken kentin meşhur lezzeti olan tava ciğerinin de tadına bakalım dedik, çok beğendik" dedi.

"Ağzıma ciğer sürmüş insan değildim"
45 yaşındaki gurbetçi Ahmet Bilir ise, "Bu zamana kadar ağzıma ciğer sürmüş insan değilim. İlk defa tadına baktım çok beğendim. Herkese bu lezzeti tatmayı tavsiye ederim. Gelsinler tadına baksınlar ben memnun kaldım" diye konuştu.

"Yumuşacık, sulu ve lezzetli"
Finlandiya'dan gelen gurbetçi Sermet Türedin, "Tava ciğerin ününü duyduk tadına bakmak için kent merkezine indik" diyerek, tava ciğeri çok beğendiklerini, yumuşacık, sulu ve tatlı bir o kadar da lezzetli olduğunu belirtti.
Almanya'dan gelen Meryem Tosun da, "Almanya'da bu kadar güzel yemek yemedim. Türkiye'nin yemeklerini çok beğeniyorum. Geldiğime değdi çok güzel" dedi.

"Tadını hep merak ediyorduk"
Dünyada meşhur olan ciğeri hep duyduğunu ve tadını merak ettiğini söyleyen Mustafa Canoruç, "Edirne'ye gelmişken hem tarihi mekanları gezdik hem de tava ciğerin tadına baktık güzel oldu" dedi.
Edirne'yi çok beğendiklerini söyleyen Günay Karaca ise, buraya gelip tava ciğerin tadına bakmadan dönmek istemediklerini aktardı.

"Tava ciğer için uçakla değil arabayla geliyoruz"
Almanya’dan Edirne ciğerini yemek için arabayla gelen Hüseyin Köksal ise, “Memleketimiz Nevşehir'e gidiyoruz. Gitmeden önce birkaç gün Edirne'de kalıp güzel lezzetlerini tatmak ve tarihi noktaları gezmek istedik. Tava ciğer yiyebilmek için uçak yerine arabayla geliyoruz. Onun için çocuklar da ben de özellikle Edirne'ye gelip ciğeri tatmak istedik. Herkese de tavsiye ediyoruz" dedi.

"Gurbetçilerin ilk durağı Edirne"
Gurbetçilerin izin dönemlerinin başlamasıyla birlikte kentte hareketliliğin arttığını söyleyen ciğerci esnafı Bahri Dinar, "Dünyanın en büyük sınır kapılarından olan Kapıkule'de yoğunluk başladı. Salgın nedeniyle 1 buçuk yıldan beri gurbetçilerimiz vatanlarına gelemiyorlardı. Herkes özlemişti. Bunun getirdiği özlemle birlikte akın akın gelmeye başladılar. Türkiye'de giriş yaptıklarında ilk durakları Edirne oluyor. İlk olarak Selimiye'de şükür namazı kılan gurbetçiler kenti gezdikten sonra tava ciğer yemeğe geliyorlar. En güzel şekilde ağırlamak için hazırlığımızı yapıyoruz. 'Tavası var ciğeri var ah be güzel Edirne’m sende daha neleri var' diyoruz ve öyle uğurluyoruz" dedi.

"Salgından sonra bize de bir ilaç gibi geldi"
Gurbetçilerin kent ekonomisine ve esnafa büyük katkıları olduğunu söyleyen Dinar, bu durumun esnafa ilaç gibi geldiğini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapıkule'den, 713 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı
YEREL HABERLER Kapıkule'den, 713 bin gurbetçi ülkeye giriş yaptı
Kapıkule’de gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor
YEREL HABERLER Kapıkule’de gurbetçilerin yurda gelişleri sürüyor
Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, koronavirüse ...
Silahla yaralama şüphelisinin evinden atılan okul çantasından uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Silahla yaralama şüphelisinin evinden atılan okul ...
Polis baskın yaptı, pencereden atılan okul çantasından uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Polis baskın yaptı, pencereden atılan okul ...
Tarihi çarşılarda bayram hareketliliği Komşu'nun bayramlıkları Edirne'den
YEREL HABERLER Tarihi çarşılarda bayram hareketliliği Komşu'nun ...
Yük taşımacılığında kullanılan yaşlı ata el koyuldu
YEREL HABERLER Yük taşımacılığında kullanılan yaşlı ata el koyuldu
Saros´ta yaralı bulunan caretta carettaya tedavi
YEREL HABERLER Saros´ta yaralı bulunan caretta carettaya tedavi
Kapıkule'de bayram yoğunluğu Bayram geldi, Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu arttı Gurbetçiler normalleşmeyle birlikte Türkiye’ye gelmenin mutluluğunu yaşıyor
YEREL HABERLER Kapıkule'de bayram yoğunluğu Bayram geldi, ...