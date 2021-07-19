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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban Bayramı berberlerin yüzünü güldürdü

İHA

Kurban Bayramı berberlerin yüzünü güldürdü

Edirne’de Kurban Bayramı öncesinde müşteri yoğunluğu yaşayan berber ve kuaförler, geç saatlere kadar mesai yaparken, bazı berberler ise salgın tedbirleri kapsamında yoğun kalabalık oluşmaması için randevusuz müşteri kabul etmiyor. Salgın sürecinde zor günlerden geçen berber ve kuaförler, Kurban Bayramı ile birlikte işlerinin artmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Covid19 salgınıyla mücadele sürecinde ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan berber ve kuaförler, normalleşmeyle birlikte toparlanmaya başladı. Salgının etkisinin azalması sonrası tedbirlerin hafifletilmesi, berber ve kuaför esnafını da mutlu etti. Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından düğünlerin artması işlerin artmasını da beraberinde getirdi. Bunun yanı sıra Kurban Bayramı öncesi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kuaför ve berberlerin yolunu tutan vatandaşlar da esnafın yüzünü güldürdü.

"Kısıtlamalar kalktı işlerimiz hareketlendi"
Salgın döneminde çok zor günler geçirdiklerini ve Kurban Bayramı dolayısıyla işlerin açıldığını söyleyen 32 yıllık kuaför Oğuz Yeşil, “Bayramın yaklaşmasıyla işlerimiz açıldı. Alışverişlerini tamamlayan vatandaşlar hem çocuklarını getiriyor hem de kendileri tıraş olmaya geliyorlar. Hep böyle devam etmesini istiyoruz. Şu an işlerimiz açıldığı için çok mutluyuz. Salgın süreci devam ettiği için yine aynı tedbirleri uyguluyoruz. Saç bezleri ve havlular tek kullanımlık oluyor. Maske ve hijyen tedbirlerini uyguluyoruz. Dükkanımızı dezenfekte ediyoruz. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bayram geldi işlerimiz arttı"
Kurban Bayramı münasebetiyle çok yoğun bir süreçten geçtiklerini aktaran Kuaför Gizem Özocak, “Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi şimdi de Covid19 tedbirleri dışına çıkmıyoruz. Uygun olduğunca tedbirli şekilde çalışıyoruz. Salgın döneminde çok zor günlerden geçtik. Şimdi işlerimizin açılması bizi mutlu etti. Çok iyi oldu. Bu sürece gelmeyi bekliyorduk. Hepimiz mutluyuz. Düğün sezonu olduğu için onun da etkisiyle işlerimiz yoğun. Salgın süreci devam ettiği için kurallara uyuma özen gösteriyoruz. Maske ile çalışmaya devam ediyoruz. Salonumuzu sürekli dezenfekte ediyoruz. Müşterilerimiz de aynı şekilde kurallara uyuyor. Randevu usulüne göre çalışıyoruz. Daha önce olduğu gibi müşterilerimizin bilgilerini burada tuttuğumuz deftere kayıt ediyoruz. Yoğunluğun oluşmasına da izin vermiyoruz” dedi.

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