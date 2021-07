Edirne'de 18 ayrı noktada kurban kesimi yapıldı

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Kurban Bayramı'nda, vatandaşlar kurbanlarını belirlenen 18 ayrı noktada kesti.

Edirne'de Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların kurbanlık hayvanlarını kesimi için İl Müftülüğü tarafından 18 ayrı noktada, kurban kesim yerleri belirlendi. Belirlenen adreslere büyük ve küçükbaş kurbanlıklarını getiren vatandaşlar, hijyen ve kesim kurallarına uygun şekilde kurbanlarını kesimini gerçekleştirdi.

'KURALLARA UYGUN KESTİK'

Kurban Bayramı´nda aldığı küçükbaş kurbanlığını belirtilen noktada kuralara uygun kestirdiklerini söyleyen Şevket Çevik, "Kurbanımızı aldık ve belirtilen noktaya getirdik. Her yıl olduğu gibi bu yılda burada kesimini yaptırdım. Hijyen kurallarına uygun kesilen kurbanımız poşetlere koyup komşularımıza dağıtacağız" dedi.

Kurbanlık hayvanının kesimini yaptıran Sinan Bakaraç ise, "Belirlenen noktalar kurbanlığı çok hızlı ve hijyen kurallarına uygun kesimini yapıyor. Kurbanlık kesimini gerçekleştirdik, Allah kabul eder inşallah. Poşetlediğimiz etlerimizi ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-07-20 14:55:21



