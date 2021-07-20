Edirne polisi, sürücülerle bayramlaşıp kurabiye ikram etti

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de polis ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıp, kurabiye ve kolonya ikram ederek, bayramlarını kutladı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde araçlarıyla seyir halindeki sürücüleri, belediye dükkanları uygulama noktasında durdurdu. Sürücülere rutin trafik kontrolü uygulaması yapan ekipler, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Uyarının ardından tepsiyle sürücülere kurabiye ve kolonya ikram eden polisler, bayramlarını kutladı. Polisin uyarısını dikkate alan sürücüler de uygulamadan memnun olduklarını belirtti.DHA-Genel Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU
2021-07-20 15:24:17
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