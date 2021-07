Edirne’de iki asırlık kurban geleneği

Edirne’de kurbanlar kesildikten sonra vatandaşların getirdiği etler pişirilerek kapı kapı dolaşılıp köy halkına dağıtılıyor. Çoğunluğunu Bulgaristan göçmenlerinin oluşturduğu 180 hanelik Geçkinli köyünde 200 yıllık kurban geleneği yaşatılıyor.

Atadan dedeye, dededen toruna asırlardır devam eden Kurban Bayramı geleneğini duyanlar kazanlarda kaynatılan etlerden yemek için Geçkinli köyüne misafir oluyor. Yaklaşık iki asırdır kurbanını kesen köylüler, etlerini geleneğin yaşatıldığı okul bahçesine getiriyor. Burada toplanan etler, Köy Muhtarı Özer Abacı eşliğinde doğrama ve yıkama işleminin ardından kazanlarda pişirilerek bereket duasının ardından köylülere dağıtılıyor. Her Kurban Bayramı'nda bir araya gelen köylüler etleri hazırlamak, odun kesmek, ateş yakmak ve kazanları karıştırmak gibi çeşitli işleri görev dağılımı yaparak üstesinden geliyorlar. Bu yıl salgın tedbirleri kapsamında yoğunluğun oluşmaması için pişirilen etler Geçkinli Köyü Muhtarı Özer Abacı eşliğinde kapı kapı dolaşılarak dağıtılıyor.



"200 yıllık geleneği yaşatıyoruz"

200 yılı aşkın süredir atalardan kalan geleneği yaşattıklarını söyleyen muhtar Abacı, “Kurbanını kesen vatandaşlar etlerini pay olarak ya da bütün şekilde buraya getiriyorlar. Biz de arkadaşlarla birlikte imece usulü kazanlarımızda kaynatıyoruz. Daha sonra yapılan bereket duasının ardından tek tek evlere götürüyoruz. Bu köyde yaşayanların çoğu Bulgaristan göçmenidir. Atadan kalma geleneği yaşatıyoruz" dedi.



"Herkesin sofrasında et oluyor"

Köy sakinlerinden Bahtiyar Oruç, "Bu kurban geleneği atalarımızdan günümüze kadar ara vermeden devam ettirdiğimiz bir gelenektir. Muhtarın önderliğinde arkadaşlarla imece usulü toplanıyoruz. Getirilen etler önce pay ediliyor ve yıkandıktan sonra kazanlarda kavruluyor ve tuzluyoruz. Bereket duası ile birlikte kaynatıyoruz. Akşam olunca kurban kesen veya kesmeyen herkesin sofrasına bu kurban etlerinden dağıtıyoruz" dedi.

Köy sakinlerinden Yüksel Karabulut ise, sabahın erken saatlerinde etleri pişirmeye başladıklarını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır gönüllü olarak yardıma geldiğini söyleyen Ali Özkan, "Vatandaşların getirdiği etleri burada paylaştırıyoruz. Kesen var, kesemeyen var. Zengin var, fakir var. Ayrım olmaksızın her eve et giriyor. Allah kabul etsin" diye konuştu.



"20 yıldır gönüllü olarak burada kurban eti pişiriyoruz"

1996 yılından beri gönüllü olarak bu tarz etkinliklerde yer aldığını söyleyen köy sakinlerinden Ramazan Gök, burada etlerin pişirilmesi için odun kestiğini ve kazanları yıkadığını aktardı. Köye hizmet ettiği için mutlu ve gururlu olduğunu belirten Gök, zahmetli bir iş olmasına rağmen bir o kadar da keyifli olduğunu söyledi.

Her bayram köye geldiklerini söyleyen Şermin Akkıyık, “Yaklaşık 200 yıla dayanan atalarımızdan kalma bu geleneğin yaşatılması çok güzel. Etlerini kesenler parça ya da bütün olarak kazanlarda kaynatılması için köy meydanına getiriyorlar. Burada kaynatılan etler tüm köye ikram ediliyor. Biz de payımızı aldık" dedi.

Covid19 salgınının son bulmasını istediğini söyleyen Akkıyık, Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diledi.

