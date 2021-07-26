Edirne Kırmızısı kök salıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne Kırmızısı kök salıyor

İHA

Edirne Kırmızısı kök salıyor

Trakya Üniversitesi, Osmanlı döneminde casusluk olaylarına konu olduğu için "efsane renk" olarak da bilinen 'Edirne Kırmızısı'nın (Rouge d'Adrinople) elde edilmesinde kullanılan kök boya bitkisi 'rubia tinctorum'un yetiştirme alanlarını genişletiyor.
Edirne Kırmızısı’na rengini veren Rubia tinctorum L. bitkisi, biri Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi, diğeri de Havsa Meslek Yüksekokulu olmak üzere iki ayrı arazide yetiştirilerek çoğaltılıyor
Edirne Kırmızısı’nın kent kimliğine kazandırılması adına Trakya Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Edirne Kırmızısı Stratejik Eylem Planı dâhilinde tarafından yetiştirilmeye başlayan Edirne Kırmızısı’nın hammaddesi Rubia tinctorum L. bitkisi, köklerini salmaya başladı. Balkan Yerleşkesi ve Havsa Meslek Yüksekokulu’nda toprakla buluşan kökboya bitkisi, yerel kalkınmaya destek veren bir ürün olarak Trakya Üniversitesi koordinasyonunda çoğaltılıyor.
Edirne Kırmızısı Stratejik Eylem Planı’nın alt başlıklarından olan “Bilimsel ve Akademik Çalışmalar” kapsamında geçtiğimiz yıl Ekim ayında Trakya Üniversitesi seralarında yetiştirilmeye başlayan Rubia tinctorum L. bitkisi, toprakla buluştuktan kısa bir süre sonra kök salmaya başladı. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan ve Edirne Kırmızısı Projeler Koordinatörü, Özel Kalem Orkun Akman’la birlikte arazileri inceledi.

"Kökler, katma değeri olan bir ürüne dönüşecek"
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İlk olarak, Trakya Üniversitesi Genel Sekreterliği tarafından Balkan Yerleşkesi’ndeki 15 Temmuz Şehitler Yolu kenarında oluşturulan ve ilk aşaması tamamlanan “Kökboya Gen Bahçesi”ni ziyaret etti. Üç Edirne kökenli iki de İran kaynaklı genotiplerden oluşan yaklaşık 200 kökün ekildiği arazinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Tabakoğlu, “Buradaki arazimiz, Edirne Kırmızısı’nın sadece bir kültürel ya da tarihi bir değer olmadığını, aynı zamanda bu kentin bir ekonomik değeri olacağının da bir göstergesi. Bu kökleri ekerek oluşturduğumuz farkındalık giderek büyüyecek ve çiftçilerimiz ile girişimcilerin aradığı, kente katma değer katan bir ürün haline dönüşecek.” dedi.
Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan ise Rubia tinctorum L. bitkisinin farklı kaynaklardan temin edilen popülasyonların da ilave edilmesi ile gen bahçesindeki koleksiyonunu genişleteceklerini ifade etti.
Daha sonra Havsa Meslek Yüksekokulu bahçesinde, bin adet Rubia tincotrum L. bitkisinin ekildiği araziyi ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Sedat Karadavut ve Öğr. Gör. Adnan Çolak ile birlikte “Edirne Şartlarında Doğal Boya Bitkisi Kökboyanın (Rubia tinctorum L.) Tarımsal Potansiyelinin Belirlenmesi” isimli TÜBAP projesini yürüten Prof. Dr. Mustafa Tan’dan proje hakkında bilgi aldı.
Ziyaret sonunda Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan, aile büyüklerinin sandığından çıkan ve Balkan Savaşları yıllarından kalma Edirne Kırmızısı süslemeli kumaşı, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne Kırmızısı'nın elde edildiği bitkinin ekim alanı genişliyor
YEREL HABERLER Edirne Kırmızısı'nın elde edildiği bitkinin ekim ...
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı: Ne olur aşınızı olun
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan belediye başkanı: Ne olur ...
Gurbetçiler Türkiye'ye akın akın geliyor
YEREL HABERLER Gurbetçiler Türkiye'ye akın akın geliyor
İspanyol öğretim görevlisi doğaseverlerle Tunca Nehri'nde temizlik yaptı
YEREL HABERLER İspanyol öğretim görevlisi doğaseverlerle Tunca ...
Yosun ve çöplerle kaplanan Tunca Nehri´nde çevreciler temizlik yaptı
YEREL HABERLER Yosun ve çöplerle kaplanan Tunca Nehri´nde çevreciler ...
Trak dönemine ait tarih yok olma tehlikesi yaşıyor Edirne Sinanköy’de tarihi kilise ve mağaralar çok ağır tahribatlar yaşıyor Prof. Dr. Engin Beksaç: “Sinanköy'ün konumlanması lazım, çok ağır tahribatla karşı karşıya”
YEREL HABERLER Trak dönemine ait tarih yok olma tehlikesi ...