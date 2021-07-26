Koronavirüs karantinasındaki belediye başkanı evinin balkonundan nikah kıydı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, koronavirüs testi pozitif olduğu için evinde karantina altına olan belediye başkanı, balkondan nikah kıydı.

Kader Çakır ve Ertuğrul Katı çiftine nikahlarını kıymak için söz veren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanmıştı. Çiftin nikah günü geldiğinde karantinadaki Helvacıoğlu'nun evinin önüne gelen gelen çift, burada nikah töreni gerçekleştirdi. Başkanının evinin balkonunun altında kurulan tören alanında kıyılan nikaha TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da nikah şahidi olarak katıldı.

Nikah öncesi davete katılanlara hitap eden Damat Ertuğrul Katı, gelenlere teşekkür ederken, “Nikah için başvuru yaptığımız gün belediyeye gittiğimizde bizim bir talebimiz vardı. Öncelikle Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu’nun nikahımızı kıymasını istedi. Kendisine geçmiş olsun diyor ve bir süre önce aramıza dönmesini bekliyoruz. Şu anda kendisi yanımızda olamadı ama biz ona bir sürpriz yapalım biz ona gelelim dedik. En azından kendisini de hastalığından dolayı motive etmiş oluruz dedik. Bu mutlu günümüzde bizleri kırmadı“ dedi.

Gelin Kader Çakır ise bu mutlu günlerinde başkanın taleplerini geri çevirmedikleri için mutlu olduklarını belirtirken, törene katılan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Daha sonra nikah memuru cübbesi ile evinin balkonuna çıkarak söz alan Helvacıoğlu, daha önce çiftin nikahlarını kıymasını istediklerini belirterek, “Çiftimiz Kader ve Ertuğrul; nikahlarını benim kıymamı istediler koronavirüs engel değildir dedik ve çiftimizin taleplerini bugün yerine getirmek için bir aradayız. Sevginin her engeli aşacağının kanıtı olan bu nikahı sizlerin şahitliği ile gerçekleştireceğiz. Şimdi Kader ve Ertuğrul’un heyecanlarına ortak olan nikah akdine geçelim” diyerek genç çiftin ve şahitlerin olurunu alarak çiftin nikahını kıydı.

Genç çiftin nikah cüzdanını Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu adına AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal gelin Kader Çakır’a teslim ederek çifti kutladı. Helvacıoğlu evinin balkonundan kıydığı bu nikahı ayrıca belediyenin kendi sosyal medyasından canlı olarak yayınladı.

Kıyılan nikahın ardından bir de doğum günü kutlaması yapıldı. Emlak ve İstimlak Müdürü Ahmet Yaşar'ın yaş günü aynı alanda kutlanırken, Helvacıoğlu bu kutlamaya da yine balkonundan katıldı.

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