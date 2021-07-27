Bulgar polisinin zorbalığı kamerada Bulgar polisinden Türk aileye zorbalık Gurbetçi ailenin aracına el koymak istediler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulgar polisinin zorbalığı kamerada Bulgar polisinden Türk aileye zorbalık Gurbetçi ailenin aracına el koymak istediler

İHA

Bulgar polisinin zorbalığı kamerada Bulgar polisinden Türk aileye zorbalık Gurbetçi ailenin aracına el koymak istediler

Bulgar polisinin kendi araçlarıyla Türkiye'ye gelmeye çalışan gurbetçilere yaptığı kötü muamele kameralara yansıdı. Polis memurunun durdurduğu gurbetçi aileye ait araca el koymaya çalıştığı, aracın içerisindeki gurbetçilerin ise, buna engel olmak için tepki gösterdikleri gözlendi.
Avrupa’dan Türkiye’ye kara yoluyla gelen gurbetçiler Bulgaristan polisinin zorbalığı ile karşılaşıyor. Almanya’nın Mannheim şehrinden memleketleri olan Aksaray’a gitmek için yola çıkan Türk aile hız yapmadıkları halde Bulgar polisinin 'radara girdiniz' zorbalığı ile karşılaştı. Türk aileye kötü muamele yapan polis, daha sonra da zorla otomobil kontağına el koymak istedi.
Almanya'nın Mannheim şehrinde Aksaray’a gideceğini belirten gurbetçi Hakan Höyük, “Bulgaristan’a girdiğimizde benim kızım arabayı sürüyordu. Zaten süratli bir şekilde gitmiyorduk, yavaş gidiyorduk. Önümüzde ise seyir halinde bir tır vardı. Daha sonra Bulgar polisi aracımızı sağa çekmemizi istedi ve biz de aracımızı sağa çekip durduk. Ondan sonra yanımıza gelip hız yaptığımızı ve radara girdiğimizi söyledi. Ben de hakkım olduğu için bunun kanıtını bana gösterin dedim ve bana yok dedi. Ben de cezamı yazın o halde gidelim biz dedim, yine kabul etmedi. Benden arabanın ruhsatını ve pasaportunu istedi. Biz de daha yeni kontrollerimizi yaptırdığımız için pasaportumu ve ehliyetimi vermek istemedim. Elimden tutarak evraklarımı gösterdim ve daha o şekilde biz konuşurken ellini birden arabanın kontağına atıp aracımızın anahtarını almak istedi. O esnada ben de anahtarı almaması için elimi uzattım, kızım da anahtarı almaması için elini uzattı ve anahtarı alamadı. Ben de Bulgar polisine dedim ki madem benim kimliğimi istiyorsun, sen de bana kendi polis kimliğini göster çünkü yaka kimliği falan yoktu. Ondan sonra sert bir şekilde bize araçtan inin dedi ve biz de araçtan indik. Öbür arkadaşını yanımıza çağırdı, arkadaşı olan Bulgar polisine de aynı durumu anlattım. En sonunda bize buradan gidin dedi ve Alman Konsolosluğunu da arayacaklarını söylediler. Çünkü biz Alman vatandaşı olarak da görünüyoruz. Bu şekilde böyle bir durum ile karşı karşıya kaldık” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmanlı mirası 5,5 asırlık caminin yok olma tehlikesi
YEREL HABERLER Osmanlı mirası 5,5 asırlık caminin yok olma tehlikesi
Koronavirüs karantinasındaki belediye başkanı evinin balkonundan nikah kıydı
YEREL HABERLER Koronavirüs karantinasındaki belediye başkanı evinin ...
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı: Ne olur aşınızı olun (2)
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan belediye başkanı: Ne olur ...
AK Partili İba'dan CHP'li Pekcanlı'nın yatırımlarla ilgili açıklamasına yalanlama
YEREL HABERLER AK Partili İba'dan CHP'li Pekcanlı'nın yatırımlarla ...
Edirne Kırmızısı kök salıyor
YEREL HABERLER Edirne Kırmızısı kök salıyor
Edirne Kırmızısı'nın elde edildiği bitkinin ekim alanı genişliyor
YEREL HABERLER Edirne Kırmızısı'nın elde edildiği bitkinin ekim ...
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı: Ne olur aşınızı olun
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan belediye başkanı: Ne olur ...
Gurbetçiler Türkiye'ye akın akın geliyor
YEREL HABERLER Gurbetçiler Türkiye'ye akın akın geliyor
İspanyol öğretim görevlisi doğaseverlerle Tunca Nehri'nde temizlik yaptı
YEREL HABERLER İspanyol öğretim görevlisi doğaseverlerle Tunca ...
Yosun ve çöplerle kaplanan Tunca Nehri´nde çevreciler temizlik yaptı
YEREL HABERLER Yosun ve çöplerle kaplanan Tunca Nehri´nde çevreciler ...
Trak dönemine ait tarih yok olma tehlikesi yaşıyor Edirne Sinanköy’de tarihi kilise ve mağaralar çok ağır tahribatlar yaşıyor Prof. Dr. Engin Beksaç: “Sinanköy'ün konumlanması lazım, çok ağır tahribatla karşı karşıya”
YEREL HABERLER Trak dönemine ait tarih yok olma tehlikesi ...