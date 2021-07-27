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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden yeni bir etkinlik serisi

İHA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden yeni bir etkinlik serisi

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından başlatılan “Sosyal Politika Üzerine Söyleşiler” etkinlik serisinin ilki düzenlendi. Çevrim içi söyleşi serisinin ilk etkinliğine konuşmacı olarak Slovenya Biotehniki Center Naklo Müdürü Dr. Franc Vidic katıldı.
Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, dekanlığın ve öğretim üyelerinin katkılarıyla yeni bir etkinlik serisi başlattı. Slovenya’da bulunan Naklo Biyoteknik Merkezi iş birliği ile düzenlenen etkinlik dizisinin ilk konuğu Biotehniki Center Naklo Müdürü Dr. Franc Vidic oldu. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nün öncülüğünde düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü ise Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Gençler üstlendi. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil de söyleşide moderatör yardımcısı ve etkinlik koordinatörü olarak yer aldı.
Akademisyenler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de sosyal politikalar ile bu alandaki araştırma ve uygulamalar konuşuldu. Etkinlikte ayrıca, Slovenya ve Türkiye arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkiler ile iş birliğini geliştirecek adımlar değerlendirildi.

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