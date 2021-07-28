Esnaf, aşılanmayan vatandaşları aşılanmaya davet etti Esnaf: “Vakalar da endişemiz de artıyor”

Korona virüs salgınında delta varyantının da etkisiyle vaka sayılarındaki hızlı artış esnafı tedirgin ediyor. Edirneli esnaf, aşılanmayan vatandaşları aşılanmaya davet etti.

Türkiye’de son haftalarda hızla yükselen korona virüs vakaları esnafta kapanma ve kısıtlama korkusunu beraberinde getiriyor. Başta kafe, kıraathane, lokanta ve eğlence mekanları olmak üzere tüm sektörlerdeki esnaf ve çalışanlar, yeniden kapanma tedirginliği yaşıyor. Edirneli esnaf da vaka sayılarındaki yükselişin önüne geçilmesi için aşılanmayan vatandaşları aşılanmaya davet etti.



“Hepimiz sorumlu olmalı ve hepimiz aşımızı olmalıyız”

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, korona virüs tedbirleri kapsamında kapanma kararı alınırsa çok kişinin aşsız ve işsiz kalacağına dikkati çekti. Aşı olmayan vatandaşların yakınlarının bile işsiz kalabileceğini ifade eden Dinar, “kapanacak işyerlerinde aşı olmayan vatandaşlarımızın aile bireyleri de var” dedi. Kapanmayla birlikte insanların işsiz kalmaması için aşılanmayan vatandaşları aşılanmaya davet eden Dinar, “Hem aşımız, hem sağlığımız hem de işimiz olsun. Vicdani olarak 80 milyona sorumluluk düşüyor. Hele hele aşı olmayanlara daha fazla sorumluluk düşüyor. Hepimiz sorumlu olmalı ve hepimiz aşımızı olmalıyız” açıklamasında bulundu.



İşletmeciler kısıtlama korkusu yaşıyor

Edirne’de restoran işletmeciliği yapan Uğurcan Imrak da aşı olmayan vatandaşlar sebebiyle vakaların ve ölümlerin arttığını söyledi. Artan vakalar sebebiyle restoran, lokanta ve kafe gibi işletmecilerin kısıtlama korkusu yaşadığını anlattı. Vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulunan Imrak, yeni bir kapanışa birçok esnafın gücünün yetmeyeceğini vurguladı.



"Vakalar da endişemiz de artıyor"

Edirne’nin kahveci esnaflarından Şerif Kayıkçı, vaka sayılarının artmasıyla birlikte ilk kapanan işletmelerin başında kahvehanelerin geldiğini belirtti. Vaka sayılarının artmasıyla birlikte endişelerinin de arttığını söyleyen Kayıkçı, esnaf olarak olumsuz etkilendiklerini vurguladı. Bir daha kapanma dönemi yaşamak istemediklerini anlatan Kayıkçı, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulunarak “Aşıdan kaçmayalım. Kimseye bir şey olmaz herkes aşısını yaptırsın” dedi.



Yaşlı vatandaşlar da aşı çağrısında bulundu

Edirne’de yaşayan 76 yaşındaki Ahmet Kaplan, 3. doz aşı için heyecanla randevu tarihini beklediğini söyledi. Kendisinin korona virüs tedbirlerine uyduğunu belirten Kaplan, diğer vatandaşlara hem tedbirlere uymaları hem de aşı olmaları çağrısında bulundu. Bir diğer vatandaş Rafet Sakallı da, esnafın yeni yeni toparlanmaya başladığını, bir kapanma dönemi daha yaşanmaması gerektiğini söyledi. Sakallı, “Herkes aşısını olsun ve kurallara uyum sağlasın. Özellikle maske ve mesafe konusunda dikkat edilirse hastalığa yakalanma oranı o kadar düşük olacaktır” diye konuştu.

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