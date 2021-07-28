Sıcak hava sinirleri altüst etti, soluğu psikologda aldılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sıcak hava sinirleri altüst etti, soluğu psikologda aldılar

İHA

Sıcak hava sinirleri altüst etti, soluğu psikologda aldılar

Uzmanlar, sıcak havanın etkisiyle sinirlilik, gerginlik, sabırsızlık, öfke ve uykusuzluk gibi şikayetlerle sık sık gelen danışanlarının olduğunu belirterek, sıcak havanın insan psikolojisine olumsuz etkilerini açıkladı.
Sıcak havanın insan psikolojisini olumsuz etkilediğini söyleyen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Nurettin Kargı, sıcak havanın etkisiyle insan vücudunda yaşanan su ve tuz kaybının merkezi sinir sistemine depresyon, gerginlik ve sinirlilik olarak yansıdığını ifade etti.

"Son günlerde sinir bozukluğu vakalarını sık sık görmeye başladık"
Psikolojik hastalıkları olan danışanlarından sıcak havaya bağlı olarak uyku ve sinir bozukluğu şikayetleri almaya başladığına değinen Kargı, son günlerde böyle vakaları sık sık görmeye başladığını anlattı. Kargı, “Sıcağın etkisine bağlı olarak bu dönemde sinirlilik, gerginlik, sabırsızlık, öfke ve uykusuzluk gibi şikayetlerin arttığını duyuyoruz” dedi.

Yaşlı ve çocuklara önemli uyarı
Özellikle yaşlı ve çocukların sıcak havalarda daha fazla korunmaları gerektiğini vurgulayan Kargı, çocuklarda sıvı kaybına dikkat edilmesi çağrısında bulundu. Kronik hastalığı bulunan vatandaşların da gerekmediği sürece dışarı çıkmamalarını ifade eden Kargı, sağlıklı beslenmenin de çok önemli olduğunu anlattı.

Afrika sıcakları bekleniyor
Kuzey Afrika üzerinden gelecek ve Edirne’nin de aralarında bulunduğu Ege ve Marmara illerinde etkili olacak sıcak hava dalgası Edirne’de etkisini göstermeye başladı. Zaman zaman 40 derecenin üzerine çıkacak hava sıcaklıkları Ağustos ayının ikinci haftasında mevsim normallerine dönecek. Hava sıcaklığının 39 derece olduğu Edirne’de vatandaşlar, gölgelik alanları tercih etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Esnaf, aşılanmayan vatandaşları aşılanmaya davet etti Esnaf: “Vakalar da endişemiz de artıyor”
YEREL HABERLER Esnaf, aşılanmayan vatandaşları aşılanmaya davet ...
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden yeni bir etkinlik serisi
YEREL HABERLER İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden yeni bir ...
Anadolu ve Avrupa'dan gelen gençler Trakya Üniversitesi'nde buluştu
YEREL HABERLER Anadolu ve Avrupa'dan gelen gençler Trakya ...
Bulgar polisinin zorbalığı kamerada Bulgar polisinden Türk aileye zorbalık Gurbetçi ailenin aracına el koymak istediler
YEREL HABERLER Bulgar polisinin zorbalığı kamerada Bulgar polisinden ...
Osmanlı mirası 5,5 asırlık caminin yok olma tehlikesi
YEREL HABERLER Osmanlı mirası 5,5 asırlık caminin yok olma tehlikesi
Koronavirüs karantinasındaki belediye başkanı evinin balkonundan nikah kıydı
YEREL HABERLER Koronavirüs karantinasındaki belediye başkanı evinin ...
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı: Ne olur aşınızı olun (2)
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan belediye başkanı: Ne olur ...
AK Partili İba'dan CHP'li Pekcanlı'nın yatırımlarla ilgili açıklamasına yalanlama
YEREL HABERLER AK Partili İba'dan CHP'li Pekcanlı'nın yatırımlarla ...
Edirne Kırmızısı kök salıyor
YEREL HABERLER Edirne Kırmızısı kök salıyor
Edirne Kırmızısı'nın elde edildiği bitkinin ekim alanı genişliyor
YEREL HABERLER Edirne Kırmızısı'nın elde edildiği bitkinin ekim ...
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı: Ne olur aşınızı olun
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan belediye başkanı: Ne olur ...