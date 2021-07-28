Edirne'de 'Uluslararası Hasta Ünitesi' kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de 'Uluslararası Hasta Ünitesi' kuruldu

DHA

Edirne'de 'Uluslararası Hasta Ünitesi' kuruldu


Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE´de Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alan ilk devlet hastanesi olan Edirne Sultan 1´inci Murat Devlet Hastanesi´nde, Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, Uluslararası Hasta Ünitesi hizmete açıldı. 7 dilde hizmet verilebilen 4 yataklı servisi tanıtan Edirne İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, "Edirne için büyük bir projeydi ve oldukça güzel bir servise kavuştuk. Amacımız, uluslararası hastalarımıza daha güzel, kaliteli bir hizmet sunabilmek" dedi.
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında gerçekleştirilen projeyle Sultan 1´inci Murat Devlet Hastanesi´nde Uluslararası Hasta Ünitesi hizmete açıldı. Sağlık hizmetiyle konforun buluştuğu serviste 7 dilde hizmet verilebildiğini söyleyen İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, yurt dışından gelecek hastalara kaliteli bir hizmet sunabilmeyi de amaçladıklarını söyledi. Serviste çalışacak personelin tüm dil eğitimlerinin de tamamlandığını ifade eden Yıldırım, yurt dışında yaşayan Türk kökenli vatandaşların da bu hizmetten yararlanabileceğini söyledi.
`AMACIMIZ KALİTELİ VE GÜZEL HİZMET´
Edirne´nin coğrafi konumu ve sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık turizmi açısından çok önemli bir il olduğunu belirten Yıldırım, "Bu konuda çok ciddi çalışmalarımız oldu bugüne kadar. Trakya Kalkınma Ajansı ile birlikte yaptığımız projede Sağlık Turizmi Servisi´ni hizmete açtık. Artık projemizin de sonuna geldik. Şu anda hizmete açılan servis 4 yataktan oluşmakta ve Uluslararası Sağlık Turizmi Servisi olarak hastaneden ayrılmış bulunmakta. Hastalarımızı buraya yatırıyoruz. Bu Edirne için büyük bir projeydi ve oldukça güzel bir servise kavuştuk. Şimdi amacımız, uluslararası hastalarımıza daha güzel, kaliteli bir hizmet sunabilmek. Zaten bildiğiniz gibi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Türkiye´de Sağlık Turizmi Yetkisi Belgesi´ni alan ilk devlet hastanemiz. Hastalarımızın da teveccühü oldukça yüksek seviyede" dedi.
'7 DİLDE DESTEK OLABİLİYORUZ'
Bugüne kadar bin 300 sağlık turizmi hastasını hastanede misafir ettiklerini kaydeden Yıldırım, "Bu bir ekip işi. Hastanemizdeki temizlik personelimizden hekimlerimize, idarecilerimize kadar tüm ekip bu işin içerisinde ve özverili çalışmaktalar. Bugün de projemizin son günü. Oldukça büyük bir projeydi. Yaklaşık 235 bin liralık bütçeli projeydi. Bunun içinde sırf servisler yoktu. Sağlık turizminde yer alacak personelin İngilizce, Bulgarca ve Yunanca eğitimleri yapıldı. Yine aynı şekilde dil yönünden büyük destekler verildi. Uluslararası Sağlık Turizmi servisimizde 7 dilde gelen hastalara destek olmaya devam ediyoruz. Yurt dışında yaşayan hem Türk kökenli hem de yabancı vatandaşlarımızı bu kaliteli ve güzel hizmetten yararlanmaları için Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi´ne bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2021-07-28 13:23:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sıcak hava sinirleri altüst etti, soluğu psikologda aldılar
YEREL HABERLER Sıcak hava sinirleri altüst etti, soluğu psikologda ...
Esnaf, aşılanmayan vatandaşları aşılanmaya davet etti Esnaf: “Vakalar da endişemiz de artıyor”
YEREL HABERLER Esnaf, aşılanmayan vatandaşları aşılanmaya davet ...
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden yeni bir etkinlik serisi
YEREL HABERLER İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden yeni bir ...
Anadolu ve Avrupa'dan gelen gençler Trakya Üniversitesi'nde buluştu
YEREL HABERLER Anadolu ve Avrupa'dan gelen gençler Trakya ...
Bulgar polisinin zorbalığı kamerada Bulgar polisinden Türk aileye zorbalık Gurbetçi ailenin aracına el koymak istediler
YEREL HABERLER Bulgar polisinin zorbalığı kamerada Bulgar polisinden ...
Osmanlı mirası 5,5 asırlık caminin yok olma tehlikesi
YEREL HABERLER Osmanlı mirası 5,5 asırlık caminin yok olma tehlikesi
Koronavirüs karantinasındaki belediye başkanı evinin balkonundan nikah kıydı
YEREL HABERLER Koronavirüs karantinasındaki belediye başkanı evinin ...
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı: Ne olur aşınızı olun (2)
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan belediye başkanı: Ne olur ...
AK Partili İba'dan CHP'li Pekcanlı'nın yatırımlarla ilgili açıklamasına yalanlama
YEREL HABERLER AK Partili İba'dan CHP'li Pekcanlı'nın yatırımlarla ...
Edirne Kırmızısı kök salıyor
YEREL HABERLER Edirne Kırmızısı kök salıyor
Edirne Kırmızısı'nın elde edildiği bitkinin ekim alanı genişliyor
YEREL HABERLER Edirne Kırmızısı'nın elde edildiği bitkinin ekim ...
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı: Ne olur aşınızı olun
YEREL HABERLER Koronavirüse yakalanan belediye başkanı: Ne olur ...