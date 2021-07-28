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Aşılamada mavi il Edirne´de, 18-30 yaş grubuna 'aşı olun' çağrısı

DHA

Aşılamada mavi il Edirne´de, 18-30 yaş grubuna 'aşı olun' çağrısı


Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı´nın yayınladığı `en az 1 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü´ tablosunda Edirne, yüzde 78,2 ile mavi kategoride dördüncü sırada yer aldı. İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, özellikle 18-30 yaş arasındakilere aşı olmaları çağrısı yaparak, "Yüksek aşı düzeylerine ulaşmış olmak tedbirlere uymamak manasına gelmesin, kesinlikle özellikle sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uymak zorundayız. Biraz daha sabırlı olmak sorundayız" dedi.
Sağlık Bakanlığı´nın 27 Temmuz tarihli yayınladığı `en az 1 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü´ tablosunda yüzde 78.2 ile dördüncü sırada bulunan Edirne´de, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım vatandaşlara maske ve mesafe konusunda çağrıda bulundu. Kentte vatandaşların aşıya yüksek katılım gösterdiğini dile getiren Yıldırım, özellikle 18-30 yaş arasına aşı olmaları konusunda tavsiyede bulundu. Yıldırım, Kapıkule Sınır Kapısı´nda kurulan aşılama noktasında da aşılamanın hızla devam ettiğini kaydetti.
`SAĞLIK VE MUTLU GÜNLER GÖREBİLMEK İÇİN AŞI OLUNMALI´
Edirne halkının aşı konusunda çok duyarlı olduğunu belirten Yıldırım, "Sağ olsun Edirne halkımız çok duyarlı, aşılarını oluyorlar, olmaya devam ediyorlar. Ama biz özellikle 18-30 yaş grubu arasındaki kardeşlerimizin aşıya daha fazla teveccüh etmesini istiyoruz. Evet aşı koronavirüsün bulaşmasını engellemeyebilir ama aşı sizin hasta olup yoğun bakıma yatmanızı, ölmenizi engeller. Zaten sağlıkta kuraldır, eğer hastalık sizi öldürmüyorsa şifa ile iyileşebiliyorsanız ortada sorun kalmayacaktır, pandemi bitecektir. Sırf bu yüzden kesinlikle hepimizin aşılarımızı olmamız lazım. Özellikle 18-30 yaş arasındaki genç kardeşlerimizin daha sağlıklı, mutlu ve sosyal günleri görmeleri için muhakkak aşılarını olmaları gerekiyor. Bu hem vatandaş olarak hem de milli sorunumuz, hem de kendi geleceğimiz için büyük sorumluluktur" dedi.
'AŞI OLDUK DİYE KURALLARA UYMAMAZLIK YAPMAYALIM'
Yıldırım, aşı olduktan sonra rehavete kapılmama konusunda da uyarılarda bulunarak, "Aşılarımızı olurken de asla şunu yapmayalım, aşı olduk diye maskemizi çıkarmayalım ya da 'aşı olduk' diye sosyal mesafeye uymamazlık yapmayalım. Aşı da olsak, özellikle kapalı alanlarda muhakkak maskemizi takacağız, sosyal mesafemize çok dikkat edeceğiz, yine bütün tedbir kurallarına uyacağız. Belli bir aşı düzeyine geldikten sonra bütün ülke olarak bu pandemiyle baş edebilmiş ve sonuçlandırmış olacağız. Yüksek aşı düzeylerine ulaşmış olmak tedbirlere uymamak manasına gelmesin, kesinlikle özellikle sosyal mesafe ve maske tedbirlerine uymak zorundayız. Biraz daha sabırlı olmak sorundayı" diye konuştu.
`KAPIKULE´DE DE AŞILAMA HIZLA DEVAM EDİYOR´
Kapıkule Sınır Kapısı´nda kurulan mobil aşı merkezinde de aşılamanın hızla devam ettiğini dile getiren Yıldırım, "Kapıkule, yurtdışından gelen Türk vatandaşlarımıza öncelikle hizmet sunulmak için kuruldu ama tüm Edirne´den de teveccüh var. Orada da aşılarımız fena gitmiyor. Daha yüksek düzeyde olmasını bekliyorduk ama yine de orada da hızlı şekilde aşılamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2021-07-28 14:45:11

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