Edirne’de bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Edirne’ye bağlı Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Tabyalar Altı Sokak'ta Mücahit Akyüz'e ait apartmanın çatısında sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi. Çıkan yangın sonrası çatıda maddi hasar oluştu.

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