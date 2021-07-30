Edirne'de kaçak içki ve makaron operasyonu

Edirne'de düzenlenen operasyonda 200 şişe kaçak içki ve 16 bin makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçak içki ve makaron bulunan adrese operasyon düzenledi. Şüphelilerin iş yeri ve araçlarında arama yapan ekipler, 200 şişe kaçak içki, 16 bin makaron ve sigara sarma makinesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler M.Ç. ve O.Ç. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.