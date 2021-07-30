Evinde baygınlık geçiren yaşlı kadını itfaiye kurtardı

Edirne'de evinde baygınlık geçiren yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Barutluk Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında markete giden Hasan Tuna, evine döndüğünde kapıyı çalmasına rağmen içeride olan eşi Suzan Tuna (70) kapıyı açmadı. Tuna, eşinden haber alamayınca durumu, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle balkondan eve girdi. İddiaya göre sıcaktan bunalarak baygın düşen yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından kapının açılmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşlı çiftin komşularından Özkan Çalış, “Saat 11.30 sıralarında Hasan amca evin kapısını kapatarak markette kadar gidiyor. Yaklaşık olarak 2 saat boyunca market civarında kalıyor. Daha sonra eve geldiğinde kapıyı çalıyor ama kimse kapıyı açmıyor. Bizde baya uğraştık, seslendik ama sesimizi duymadı. Balkonun kapısının açık olduğunu öğrendikten sonra itfaiye ekiplerine haber verdik. Allah’a şükür şuanda herhangi bir sağlık sorunu yokmuş. Sıcaktan dolayı baygınlık geçirmiş” ifadelerini kullandı.

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