Keşan’da artan vakalar sebebiyle konser ve festivaller ertelendi

Edirne’nin Keşan ilçesinde yükselen korona virüs vakaları nedeniyle konser ve festivallerin ertelenmesine karar verildi.
Bayram tatili ile birlikte artan Covid19 vakaları gündemiyle, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, özellikle yaz sezonunda mücavir alanlarda kalan sahil kesimlerinde konser ve festival düzenlenmesi konusunu görüştü.
Keşan'da son günlerde korona virüs vaka sayılarında artış yaşandığının gözlendiği ele alınan toplantıda, konser ve festivallere katılımın fazla olmasının, hastalığın yayılmasını artıracağından, vaka sayıları azalana kadar konser ve festivallerin bir süreliğine ertelenmesine karar verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.