İlkokul müdüründen mahallesinde kitap okuma etkinliği



Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç, okulunun bulunduğu mahallede özellikle ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya gelerek, kitap okuma etkinliği düzenledi.

Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Ertan Çekiç, okulunun bulunduğu Yeniimaret Mahallesi'nde muhtar Eren Kaçarlar ile birlikte 'Mahallem okuyor' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında mahallesinde özellikle ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya gelen Çekiç, sokakta kitap okuma etkinliği düzenledi. Mahallelinin katılım gösterdiği etkinlikte yarım saat boyunca kitap okundu.

'DAHA GÜZEL DÜNYA İÇİN KİTAP OKUYACAĞIZ'

Amaçlarının sadece çocukların değil velilerin de okuma alışkanlığının artmasını sağlamak olduğunu söyleyen Çekiç, "Biz de bu bilinçle değerli mahalle muhtarımız ve Yeniimaret Mahallesi sakinleriyle kitap okuma seferberliği ilan ettik. Bugün bu sokakta okuyoruz, yarın diğer sokaklarda okuyacağız. Evlerde, her yerde okuyacağız. Amacımız, okuma bilinci kazandırabilmek. Eğitimin en önemli ayağı kitap okumaktır. Biz, insanlara okuma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Amacımızın büyüklüğünün ve kutsallığının farkındayız. Kitaplar dünyayı değiştirmez belki ama insanları değiştirebilir, insanlar da dünyayı değiştirebilir. Daha güzel bir dünya için kitap okuyacağız" dedi.

'MAHALLE MAHALLE GEZECEĞİZ'

Yeniimaret Mahallesi'nin muhtarı Eren Kaçarlar da projeyi daha da geliştirerek tüm mahalleye yayacaklarını belirtti. Kaçarlar, "Bu projeyi daha da geliştirmek istiyoruz. Sadece bu sokakla kalmayacak bu proje. Mahalle için gerekirse elimizden ne geliyorsa onu yapmak istiyoruz. Mahalle mahalle gezeceğiz. Eğitim için elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU

2021-07-31 12:42:32



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