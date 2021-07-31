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İsyan ettiren şebeke parası

DHA

İsyan ettiren şebeke parası


Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Erikli sahiline yeni içme suyu hattı çekmek için Keşan Belediyesi´nin peşin ödeyenden 6 bin, taksitle ödeyenden 9 bin lira istemesi, aboneleri isyan ettirdi. Belediye ile aboneler arasında şebeke parası tartışması sürerken, çeşmelerden çamurlu su akmasına Erikli sakinleri tepki gösterdi. Çamurlu su görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca çeşmelerden tekrar temiz su akmaya başladı.
Keşan Belediyesi, Saros Körfezi kıyısında, nüfusu kışın 1500, yazın da yazlıkçıların gelmesiyle 100 bin kişiyi bulan Erikli'ye içme suyu projesi kapsamında 22 kilometre mesafedeki Kocaali köyünden yeni su hattı çekti. Belediye, boru döşenmesi, enerji nakil hattı gibi çalışmaların da bulunduğu bağlantı bedeli olarak eski abonelerden taksitli ve taksitsiz 6 ile 9, yeni abonelerden ise 9 ile 11 bin lira arasında talepte bulundu. Bazı kişiler, abone olurken, bazı kişiler de istenilen ücreti yüksek bularak, abone olmadı ve eski şebekeden su kullanmayı sürdürdü. Belediye ile aboneler arasında şebeke parası tartışması sürerken, çeşmelerden çamurlu su akması da Erikli sakinlerini isyan ettirdi. Çamurlu su görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca çeşmelerden tekrar temiz su akmaya başladı. 
'PARAYI ÖDEYEN TEMİZ, ÖDEMEYEN ESKİ KİRLİ SUYA MAHKUM'
Keşan Belediyesi'nin şebeke bağlantı bedelini yüksek bulanlar, Erikli'de bir araya gelip, bu durumun hukuka ayrı olduğunu belirterek, tepki gösterdi. Yazar Karina Solmaz Akça da tepki gösterenler arasında yer aldı. 11 yıldır Erikli'de evlerinin bulunduğunu belirten Akça, daha önce Erikli'nin su konusunu, derneğin yönetiminin çözdüğünü kaydedip, 2 yıl önce Keşan Belediyesi'ne bağlandığını anlattı. Abone olmayanlara kirli verildiğini savunan Akça, "Musluktan akan suyumuz sarı ve tuzlu akıyor. Hiçbir şekilde kullanılamaz, duş bile alınamaz su veriliyor bize şu anda ve belediye 'Size temiz su vereceğiz' diyerek bizden 6 bin lira, faizle öderseniz 9 bin lira gelecek şekilde ücret talep ediyor. Biz bu ücreti burada protesto etmek amacıyla burada toplandık. Bu parayı ödemek istemiyoruz çünkü belediyeye aboneyiz zaten ama belediye diyor ki 'Parayı ödeyen temiz suyu alır, ödemeyen eski kirli suya mahkumdur'. Belediyenin görevi halka temiz su sağlamaktır. Vergilerimizi bu yüzden veriyoruz, emlak vergisi bu yüzden veriliyor. Atık su parasını bu yüzden ödüyoruz. Biz Erikli halkı olarak ödenmesi gereken suyu birim fiyatından çok daha fazlaya ödüyoruz. Keşan 3 ödüyorsa biz 9 ödüyoruz şu anda. Buna rağmen bizden haksız talepleri var; 6 bin lira küsur, faizli 9 bin lira istiyorlar. Biz bunu protesto ediyoruz ve bu parayı ödemek istemiyoruz, hakkımız neyse sonuna kadar savunacağız" dedi.
'ÇAMURLU SU VERİLDİ'
Vatandaşa temiz su verilmesinin görev olduğunu belirten Akça, "Bize bir tebligat gelmedi. Elimize bir broşür dağıtıldı ve orada evlere temiz su getirilecek yazıyor. Ay sonuna kadar ödeyenler 6 bin küsur lira ödeyecek, ay sonundan sonra başvurursanız 9 bin lira gibi bir para çıkacak, 'Taksitle ödeyebilirsiniz' deniyor. Halk olarak bunu istemiyoruz. Görevleri zaten bize temiz su vermek. Biz şu anda burada sağlık koşullarda yaşamıyoruz. Bayramda bize verilen su, çamurdu yani duş alamayacaksak ama üstüne 9 bin lira ödeyeceksek biz neyin parasını ödüyoruz? Ve yeni yapılan suyu şu an tazyikli verdikleri için Erikli sokaklarında borular patlamış durumda. Bize barajdan su verileceği söyleniyordu, kuyudan su açmışlar. Bize kuyudan su veriliyor. Niye kuyudan su veriliyor? Neden barajdan verilmiyor? Bunları çok merek ediyor ve bize detaylı açıklama yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.
'KATILIM PAYINI ADİL ÖDEMEK İSTİYORUZ'
Erikli sakinlerinden Mefail Güngör de katılım payını adil ödemek istediklerini belirterek, "Biz kanun neyse onu ödemek istiyoruz. Belediye 50 milyonluk ihaleyi bizim üzerimize yıkmak istiyor. Bir de meclis kararı ile alındığı söyleniyor bu çalışmaların ama Keşan Belediyesi yıllardır burayı üvey evlatmış gibi görüyor. Bir de 50 milyonluk ihale yapıyorsun ve diyorsun ki 'Ben en büyük ihale yaptım'. Keşan'a yapmıyorsun bu ihaleyi, Erikli'de yapıp burada 3-5 emekliden parayı tahsil etmek istiyorsun" dedi.
Şükrü Akıllı ise "Hiçbir belediyenin yapmadığı uygulamayı Keşan Belediyesi burada yapıyor. Nasıl yapıyor? 27 milyon 212 bin liralık projeyi artırarak 50 milyona getirip tamamını halktan almaya çalışıyor. Bu ne yasaya ne hakka ne de insanlığa uyar. Böyle bir şey yok. Keşan Belediyesi buradan 1 ayda para toplama talebinde bulunuyor. Bu da yanlış. Önce yasalar gereği insanlara tebligat çıkarması gerekirdi. Önümüzdeki yılda tahakkuk ederek bedeli, taksitin yani katılma payı. Keşan Belediyesi katılma payı almıyor, projenin tamamını fahiş fiyatla almaya çalışıyor. Bizim isyanımız budur" diye konuştu. 
'ABONE OLDUK, TEMİZ SUYA KAVUŞTUK'
Erikli'de 39 yıldır işletmecilik yaptığını söyleyen Selçuk Ataklı, en büyük sorunlarının su olduğunu belirterek, "Su tuzlu geldi, kirli geldi. Hep en büyük sorunumuz suydu. Sağ olsun belediyemiz, bu sıkıntımızı çözdü. Şu an suyumuz çok güzel akıyor. Arife günü yeni bağlandığı için biraz kirli geldi ama şu an gayet iyi akıyor. Abonelik parası belki ilk bakıldığında yüksek gibi geliyor ama hizmet almak istiyorsak elimizi taşın altına sokmak zorundayız. Yani her şeyi belediyeden devlette beklememek gerek. Benim burada 5 evim var ve hepsinin abonelik parasını yatırdım, iyi hizmet almak için. Belediyenin çalışmalarını doğru buluyorum çünkü önceden temiz suyu kullanmak için tankerle su taşıyorduk. Şimdi abone olduk ve temiz suyu daha ucuza kullanıyoruz" dedi. 
Erikli'de belediyeye tepki gösterenler ile abone olunmasından yana olanlar arasında zaman zaman tartışmalar da yaşandı.
BAŞKAN HELVACIOĞLU: İSTEYEN ABONE OLUR İSTEMEYEN OLMAZ
Öte yandan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye meclisinin Erikli ile ilgili aldığı kararın, devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Erikli'deki vatandaştan hukuka uygun bağlantı bedeli talebinde bulunulduğunu kaydeden Helvacıoğlu, şunları söyledi:
"Erikli sahili, Keşan bölgesinin mücavir alan bölgesi geçtiğimiz yıl belediyemize dahil oldu. Burada bir kooperatif işletmesi yönetimi vardı ve 30 yıllık bir altyapısı vardı ve geçtiğimiz yıl yazın çok büyük bir su sorunu yaşandı bu bölgemizde. Dış fırçalamaya ve su almaya su yokken biz 2021 yazında su getirmeye başladık. Büyük bir yatırımla Erikli'yi suya kavuşturduk. 22 kilometre uzaklıktaki Kocaali köyünden içilebilir bir su getirdik. Bu suyun gelişiyle birlikte altyapı, kanalizasyon ve yol çalışmaları da başlattık. Belediye mevzuatına göre Keşan Belediyesi'nin ortak aldığı oy birliği kararı ile tüm partililerin aldığı ortak kararla 'şebeke bağlantı bedeli alma kararı' gerçekleşti mecliste. Keşan Belediyesi meclisinde, Erikli'deki her birim için her abone için şebeke bağlantı bedeli alma kararını ortak meclis kararı ile hayata geçirdik."
Başkan Helvacıoğlu, belediye olarak Erikli'de her şebekeyi yenileyeceklerini belirterek, "Bu dönemden itibaren Erikli'de belediyemiz tarafından her şebeke yenilenecek, kanalizasyon yenilenecek, yollar yenilenecek ve temiz su gelecek. Mücavir alanı olması sebebiyle Erikli'de, 2'nci hizmet alanımız olduğu için katılım bedeli olarak böyle bir karar alındığını belirtmek isterim. Yaklaşık 3 bin 700 abonemize, 6 bin 500 civarında şebeke bağlantı bedelini almak için karar aldık. Taksitle ödeme imkanı da verdik. İsteyen 8 bin 800 lirayı 4 yılda, peşin ödeyenlerde 6 bin 500 lira ödeyecek. İsteyen abone olur istemeyen olmaz, abone olmak zorunlu değil. Herkesin kapısının önüne kadar suyu getireceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY
2021-07-31 14:17:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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