Trakya Müzik Festivali'ne 'vaka artışı' nedeniyle erteleme

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli sahilinde 4-6 Ağustos tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Trakya Müzik Festivali, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu´nca iptal edildi. Festival komitesi konserlerin ertelendiğini açıkladı.

Kentte, her yıl binlerce kişinin katılımıyla Keşan ilçesine bağlı Erikli sahilinde, birçok ünlü sanatçı ile müzik gruplarının sahne aldığı 4-6 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan 4'üncü Trakya Müzik Festivali, bölgede artan koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde özellikle yaz sezonunda mücavir alanda kalan sahil kesimlerde müzik konserleri, festivaller yapılmaktadır. İlçemizde son günlerde koronavirüs vaka sayılarında artış gözlenmektedir. Konser ve festivallere katılımın fazla olması, hastalığın yayılımını artıracağından Covid-19 vaka sayıları azalana kadar bu tür konser ve festival gibi etkinliklerin ertelenmesi İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla ertelenmesine karar verildi" denildi.

Organizatörlerden Ümit Özel, festivalin kurulun aldığı kararla iptal edildiğini belirterek, "Normalleşme süreci ile beraber müzik festivalleri yapılmaya başlandı. Bunun üzerine yıllardır yaptığımız Trakya Müzik Festivali'ni tekrar yapmak için hazırlıklara başladık. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık fakat Keşan Hıfzıssıhha Kurulu'nun bölgedeki vakaların artığını belirterek bölgede konser festival buna benzer etkinliklerin yapılmaması yönünde bir karar aldı. Tabi önce sağlık diyoruz ama bir taraftan da tabi son anda böyle bir kararın çıkmasıyla yüzlerce müziksever mağdur oldu. İnşallah sağlıklı günlerde daha iyi konserler yaparak telafi edeceğimizi düşünüyoruz. Müzik severlerden tekrar bunu anlayışla karşılamalarını bekliyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2021-07-31



