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Edirne’de gurbetçi yoğunluğu, otellerde yer kalmadı Edirne’de konaklayan gurbetçiler otel esnafına can suyu oldu Otelciler gurbetçilerle nefes aldı

İHA

Edirne’de gurbetçi yoğunluğu, otellerde yer kalmadı Edirne’de konaklayan gurbetçiler otel esnafına can suyu oldu Otelciler gurbetçilerle nefes aldı

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yaz tatillerini memlekette geçirmek üzere yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yaptıktan sonra Edirne’deki otellerde konaklıyor. Salgın döneminde zor günler geçiren otelcilerin yüzü gurbetçilerle güldü.
Türkiye’ye giriş yaptıkları gibi Edirne’de konaklayan ve gün boyu alışveriş yapan gurbetçiler, kent ekonomisine katkı sağlıyor. Memleketlerine gitmek üzere yola çıkan gurbetçilerin Türkiye’ye girişte ilk durakları Edirne oluyor. Kilometrelerce yoldan gelen gurbetçiler, Edirne’de konaklamadan, alışverişe kadar birçok sektöre can suyu oluyor.
Kovid19 salgınıyla mücadele sürecinde işleri durgun geçen ve neredeyse hiç siftah yapamayan esnafların yüzü gurbetçi sezonu ile gülmeye başladı. Memleket hasretiyle yola çıkan gurbetçilerin dinlenmek üzere Edirne’de konaklamaları otellerdeki doluluk oranlarını arttırdı.

“Bu yıl gurbetçilerin gelişleri 34 kat arttı”
Salgın nedeniyle geçen yıl Avrupa’da yaşayan gurbetçilerin gelişlerinin seyrek kaldığını söyleyen
Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi ve otel işletmecisi Gökhan Balta, bu sene salgının etkilerinin hafiflemesi ile bu özlemlerini gidermek açısından Kapıkule üzerinden Edirne’ye gelişlerin 34 kat arttığını ifade etti.

“Gurbetçilerin gelişleri hem ekonomiye hem de kültürel ve sosyal yaşantıya yansıdı”
Bu durumun Edirne’nin hem ekonomisine hem de sosyal ve kültürel yaşantısına iyi bir derecede etki yarattığını dile getiren Balta, “Şuan hala gelişler devam ediyor. Ağustos’un 15’ine kadar Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşların Türkiye’ye girişleri devam edecek. Aynı zamanda daha sonrasında dönüşleri olacak. Hem giderken hem de gelirken otellerde konaklayıp dinlenip yolculuklarına devam ediyorlar. Dönüşte de son bir defa memleketimizde kalıp sonrasında yaklaşık 2 bin kilometrelik kara yolculuğu ile oradaki evlerine gidiyorlar. Dolayısıyla biz de bu kısa dönem içerisinde elimizden geldiği kadar misafirlerimizi rahat ettirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Salgından önce kaybedilen ekonomi tekrar kazanılacak”
Salgın boyunca bu süreçten en çok etkilenenlerden birisinin de konaklama sektörü olduğuna değinen Balta, bu süreçte devlet destekleriyle ayakta kaldıklarını hatırlattı.
Sezonun açılması ve pandemi şartlarının biraz daha hafiflemesinin ardından serhat şehri Edirne’nin bu noktada yoğun bir talep artışı ile karşılaştığını aktaran Balta, “Kırkpınar’dan önce 15 Haziran’da başlayan talep artışının Ekim Kasım aylarına kadar devam edeceğini düşünüyoruz. Bu da pandemi sürecinde kaybedilen ekonominin tekrardan kazanılmasını sağlayacaktır. Bu noktada Edirne’deki tesisler olarak son derece memnun olduğumuzu söyleyebiliriz” dedi.

“Dinlenmek için mola verdik”
Almanya’dan İzmir’e gitmek üzere ailesiyle birlikte yola çıkan Elisa Halat, dinlenmek için Edirne’deki otelde konakladıklarını ve biraz dolaşıp yola çıkacaklarını söyledi.
“Edirne halkı sıcakkanlı”
Almanya’dan Kayseri’ye doğru yola çıkan İbrahim Kabak, “Edirne’de konaklayıp dinlenme fırsatımız oldu. Buradan Kayseri’ye gideceğiz. Edirne’de oteller güzel. Bizi dinlendiriyor. Halkı da sıcakkanlı. Buradan bin kilometre yol gideceğiz” dedi.
“Her şeyimizi Edirne’de götürüyoruz”
Almanya’da yaşayan gurbetçilerden Hüseyin Çavdar, “Senelik izin için Edirne’ye geldik. 5 haftalığına geldik. İzin bitti yavaş yavaş geri dönüşe geçeceğiz. Hanım kışlık hazırlığı yaptı. Her şeyimizi Edirne’de götürüyoruz. Tatil iyi geçti. Denize gittik, köye gittik. Edirne’de restoranlarda yemek yedik. Giyimden gıdaya birçok ihtiyacımızı buradan aldık” dedi.
“Otelde kalma vesilesiyle Edirne’yi gezme fırsatı buldum”
Almanya’dan gelen gurbetçilerden Servet Kayhan, “Aşağı yukarı her sene memleketimi ziyarete geliyorum. Sıla yolunun eziyetlerini çekiyoruz. Yorgun olduğumuz için otelde kalma ihtiyacı hissettik. Kaldığım otel güzel ve hoş. 1 gün kaldık. Şimdi memleketimiz Konya’ya doğru yola çıkacağız. Otelde kalma vesilesiyle Edirne’yi gezme fırsatı buldum. Akşam gezmeme rağmen Edirne’de tarihi eserleri ve Selimiye Camii’ni gördük. Çok beğendim. Edirne’yi daha detaylı şekilde gezmek isterim. Onun için de bir gün ayıracağımı belirtmek istiyorum. Edirne çok güzel insanları cana yakın, esnaflarla sohbet etme fırsatı buldum. Çok memnun kaldım. Tüm gurbetçi hemşehrilerime tavsiye ederim. Gurbetten gelirken Edirne’ye uğrasınlar gezsinler, esnafıyla muhabbet etsinler, insanlarıyla diyalog içerisine girsinler. Ben çok memnun kaldım. Çok teşekkür ederim. Buradan Edirne halkına da sevgilerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
“Edirne’de yemek yedik, alışveriş yaptık”
Almanya’dan gelen gurbetçi Erdal Atasay, “Türkiye’ye giriş yaptık. Otelde konaklayıp dinlendik. Gece biraz dolaştık. Şimdi de yola çıkmadan önce alışveriş yapıp gezeceğiz. Edirne gerçekten güzel bir yer. Tarihi eserleri güzel. Edirne’de yemek yedik, alışveriş yaptık. Çocuklarla çay bahçelerine gittik. Salgından dolayı geçen sene gelememiştik. Bazı sıkıntılar vardı. Bu sene kendimizi buraya zor attık” dedi.
“Edirne’de otelde konakladık dinlendik”
Almanya’dan yola çıkan gurbetçi Hülya Bıçkıcı, “İstikametimiz Çanakkale ama Edirne’de otelde konakladık dinlendik. 1 gece kaldık. Tarihi yerleri ve çarşıyı gezip alışveriş yapacağız. Sonra da yola devam edeceğiz. Geçen yıl salgın nedeniyle gelemedik. Çok gelen ve çok da dönen var yoğunluk yaşanıyor. Yollar güzeldi rahat geldik. Geçen seneye göre gelişler daha yoğun” dedi.
Almanya’dan yola çıkan Sohre Atasay, “Otelde konaklayıp dinlendik. Normalde her sene geliyoruz. Geçen sene gelemedik. Otelden memnun kaldık güzeldi. Edirne’de tarihi noktaları dolaşıp alışveriş yapmayı düşünüyoruz” dedi.
Bulgaristan Gümrük Kapısı’nda sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Mehmet Sert, “Fransa’da yaşıyoruz. Konyalıyız. Tatil için yola çıktık. Edirne’ye geldik. Otelde konaklayıp yorgunluğumuzu attık. Şimdi de Edirne’de küçük bir tur yapıp yolculuğa devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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