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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitimde iş birliği çalışmaları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

İHA

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Eğitimde İş Birliği Protokolü kapsamında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Eğitimde iş birliği çalışmaları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Eğitimde İş Birliği Protokolü kapsamında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Şahin Dündar, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ile çok sayıda akademisyen katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden, salgın sürecinde de eğitim faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini belirterek, normalleşme sürecine giden yolda gerek eğitim öğretim çalışmaları gerek toplum ihtiyaçları doğrultusunda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi. Bu zorlu sürecin öğrencilerin eğitim hayatına olan etkilerini en aza indirmek için ellerinden gelen her türlü çaba ve gayreti gösterdiklerini ifade eden Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden, “Eğitim Fakültesinde bulunan 13 programda kayıtlı toplam 1329 öğrencimizin Edirne’de bulunan okulların çevrim içi derslerine katılımını sağlayarak öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyimi kazanmalarını sağladık” dedi.
Öğrencilerin akademik eğitimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel olarak da kendilerini geliştirme fırsatı buldukları pek çok etkinliğe imza attıklarını ifade eden Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden, “Salgın döneminde özellikle çevrim içi eğitimler düzenleyerek, öğrencilerimizin mesleki ve bireysel gelişimine önemli katkılarda bulunduk. Akademik personelimiz tarafından gerçekleştirilen eğitim, atölye, seminer gibi etkinliklerle öğrencilerin yanı sıra aile ve velilerin de eğitim süreçlerinin bir parçası olmasını sağladık” ifadelerini kullandı.
Öğretmenlik uygulaması sürecinin istenilen niteliğe ulaşması ve deneyim sahibi nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesine verdikleri destekler için İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ve ekibine teşekkür eden Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden, iş birliğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Toplantı, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı’nın Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliğinde yürütülen çalışmalara ilişkin sunumuyla devam etti. Dr. Önder Arpacı, hazırladıkları sunum ile 20202021 eğitimöğretim yılında hayata geçirdikleri ortak proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Toplantı sonunda Dr. Önder Arpacı Öğretmen, Çocuk, Veli ve Yönetici Akademileri projeleri kapsamında çevrim içi etkinlikler düzenleyen ve eğitime katkı sunan öğretim elemanlarına “Teşekkür Belgesi” takdim etti.

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