Doğmamış bebeğinin kıyafetlerini gözyaşlarıyla yangın zedelere gönderdi

Manavgat yangınzedeleri için tek yürek olan Edirne’nin nine hatun kadınlarının başlatmış olduğu yardım kampanyasında gözyaşlarına hakim olamayan kadınlar birbirlerine sarılıp ağlarken, doğmamış bebeğinin kıyafetlerini dahi yangınzedelere gönderen vatandaşlar vardı.

Manavgat yangınzedelerine yardım göndermek isteyen Edirne’nin İstasyon Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, kampanya başlattı. Kimi ayakkabı, kimi battaniye, kimi giyecek kimi de doğmamış bebeğine aldığı bebeklik eşyaları Manavgat yangınzedelerine göndererek yaraların sarılmasına destek verdi.



Doğmamış bebeğinin çeyizini Manavgat’a gönderdi

İsminin açıklanmasını istemeyen yan komşusunun doğmamış bebeğinin kıyafetlerini, beşiğini ve battaniyelerini dahi yangınzedelere gönderdiğini söyleyen yardım kampanyasına destek veren kadınlardan Gül Öztürk, duygu dolu anlar yaşadıklarını belirtti.



Gözyaşlarına hakim olamadılar

Yardım kampanyasına yıllardır sakladığı bebeğinin battaniyesini getirerek destek veren Şükran Zenger, duygu dolu anlar yaşadı. Zenger’in ağladığını gören diğer kadınlarda gözyaşlarına hakim olamadı ve Zenger’e sarılarak ağlamaya başladı. “Yangın bölgesinde bulunanlar bizim evladımız, hepimiz anayız” diyen Zenger, bebekleri yüreğinde hissettiğini söyledi.



“Allah Türkiye’mize yardım etsin, acıları acımızdır”

Yardım kampanyasını başlatan Zuhal Azseven, yardım kampanyasına desteğin çığ gibi büyüdüğünü söyledi. Yangınzedelerin acılarının kendi acıları olduğunu ifade eden Kıymet Yılmaz da, yangınzedelerle birlikte kendilerinin de üzüldüğünü belirtti. Dualarının yangınzedelerle olduğunu ifade eden Yılmaz, “Allah Türkiye’mize yardım etsin” dedi.



“Aynı olay bizim de başımıza gelebilir”

Yardım kampanyasına destek veren Meryem Yıldırım da “Manavgat halkının yaşadığı yangın felaketini yarın biz de yaşayabiliriz” dedi.

Yangınzedelerin görüntülerini televizyonda görünce çok etkilendiğini söyleyen bir başka yardımsever vatandaş da imkanlar dahilinde giyecek yardımında bulunduğunu anlattı.



Oyuncaklarını gönderdi

Kampanyaya destek veren çocuklardan biri olan Vahit Can Azseven de yaşıtlarının görüntülerini televizyonda görünce çok etkilendiğini söyledi. İmkanlar dahilinde yangın bölgesine gönderilmek üzere hayvan yemiyle birlikte yaşıtlarına oyuncak gönderdiğini belirtti.

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