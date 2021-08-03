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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keşan’da firarilere geçit verilmedi

İHA

Keşan’da firarilere geçit verilmedi

Edirne’nin Keşan ilçesinde suçlularla mücadele eden Emniyet Müdürlüğü ekipleri, biri daha önceden onlarca hırsızlık suçuna karışan firari olmak üzere iki kişiyi yakaladı. Şahıslar aynı gün cezaevine gönderildi.
İlçede bir süredir meydana gelen hırsızlık olaylarının failini aramak üzere, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir dizi çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde, daha önce de hırsızlık olaylarına adı karışan 16 yaşındaki C.K. isimli şüphelinin izini süren ekipler, Şehit Piyade Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerindeki metruk bir binada arama yaptı. Kontroller sırasında polisi gören C.K. koşarak uzaklaşmaya çalışsa da yakalanmaktan kurtulamadı. Yapılan sorguda evden, otodan, iş yeri ve kurumdan hırsızlık ve mala zarar verme gibi 4 farklı dosyadan firari olduğu anlaşılan C.K. gözaltına alındı. Mahkeme karşısına çıkarıla C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahada yaptığı uygulamalar, İspat Cami Mahallesi’nde de devam etti. Londra Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yapılan denetimlerde İ.A. isimli bir başka şahsa yapılan UYAP sorgulamasında Edirne Taşra İlamat Masası tarafından yakalama kaydı olduğu fark edildi. Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahsın 19 yıl 3 ay hapis cezası olduğu tespit edilirken zanlı Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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