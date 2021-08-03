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Kapıkule'de 12 kilo uyuşturucu ile 5 kilo külçe altın ele geçirildi

DHA

Kapıkule'de 12 kilo uyuşturucu ile 5 kilo külçe altın ele geçirildi


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)KAPIKULE Sınır Kapısı'nda düzenlenen 6 ayrı operasyonda 12 kilo uyuşturucu 5 kilo külçe altın ve kaçak ticari eşya ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri ülkeye giriş yapan TIR ve yolcu otobüslerinde yaptığı aramalarda 12 kilo uyuşturucu, 4 külçe altın ele geçirdi. Yapılan 4 farklı operasyonda da oto yedek parça ve tekstil malzemeleri ele geçti. Operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.
SAHİPSİZ ÇANTADAN 9 KİLO UYUŞTURUCU
Kapıkule Gümrük Muhafaza İstihbarat ekipleri gümrük sahası içinde devriye gezerken sahipsiz 2 çanta fark etti. Ekipler çantaların içerisindeki maddelerin test cihazı ile yaptığı analizde, esrar ve kokain cinsi uyuşturucu olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmada, uyuşturucunun, riskli görülerek x-ray tarama cihazına sevk edilen şüpheli bir TIR'dan çıkarıldığı belirlendi.
Toplam 7 kilo esrar ve 2 kilo kokaine el konulurken, TIR şoförü gözaltına alındı. Gümrük Muhafaza ekipleri yine bir diğer TIR'da yaptığı aramada, 3 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucu maddeleri teslim alacağı belirlenen 2 şüphelide gözaltına alındı.
YOLCU OTOBUSÜ BAGAJINDAN 5 KİLO KÜLÇE ALTIN ÇIKTI
Bir başka operasyonda ise Gümrük Muhafaza ekipleri, ülkeye giriş yapan bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine x-ray taramasına aldı. Burada yapılan aramalarda otobüsün bagajının alt bölümünde şüpheli yoğunluğu rastlandı. Bagaj içerisinde gerçekleştirilen aramalarda, gizli bölme içerisine gizlenmiş toplam 5 kilogram ağırlığında altın külçe ele geçirildi. Gerçekleştirilen bir başka operasyonda, riskli görülerek kontrol edilen bir otobüsün altında, kemerler yardımıyla bağlanarak gümrük kontrolünden kaçırılmak istenen toplam 100 kilo ağırlığında Damiana çayı ile 20 adet navigasyon cihazı ele geçirildi.
Ekipler, şüpheli bulunan bir minibüste yaptığı aramada ise minibüsün arkasının tamamen tekstil eşyası ve oyuncak ile dolu olduğunu tespit etti. Gümrük idaresine beyan edilmeyen ve vergileri ödenmeyen 3 bin 424 adet ürüne el konuldu. Muhafaza ekiplerinin yaptığı son operasyonda ise yine şüphelenilen bir TIR, x-ray taramasına sevk edildi ve yapılan tarama sonucunda 160 kilo damiana çayı ve toplamda 20 parça oto yedek parça ele geçirildi.  
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Toplam 6 ayrı operasyonda ele geçirilen uyuşturucu, altın ve diğer kaçak eşyaların piyasa değerinin 6 milyon lira olduğu açıklandı. Olayla ilgili gözaltı alınan 6 şüpheli işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3´ü tutuklandı, 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-08-03 12:41:26

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