Muhtarlara bağımlılıkla mücadele anlatıldı

Yeşilay Edirne Şubesi, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı ve Yetişkin Eğitimi Projesi kapsamında kentteki muhtarlarla bir araya geldi.

Yeşilay Edirne Şubesi tarafından kentteki bir tesiste düzenlenen toplantıda Yeşilay Edirne Şube Personeli Rumeysa Ergül yapılan faaliyet ve çalışmalar hakkında sunum yaptı.



“Bağımlılıklarla mücadelemiz sürecek”

Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele eden bir kuruluş olduğunu hatırlatan Yeşilay Marmara Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, bağımlılıkların önlenmesi için çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma faaliyetlerinin yanında psikososyal destek faaliyetleri için de (YEDAM) Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile programların devam ettiğini söyleyen Bilgiç, “Muhtarlarımızla bugüne kadar bir takım faaliyetlerimiz oldu. Bundan sonra daha çok olacak. Muhtarlara müracaatlarımız daha çok olacak. Bizim sizlerden ricamız mahallelerinizden bağımlı olan ya da bağımlı yakınlarının danışmanlık süreçleri olursa bizlere yönlendirmeniz, o ailelerle birlikte faaliyet yapabileceğinizi anlatmak” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Yetişkin Eğitimi Projesi ve YEDAM tanıtımına Yeşilay Marmara Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, Gençlik Komisyonu Başkanımız Gülşah Dere, Şube işlemleri sorumlusu Feridun Acar, Denetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Halaşlı, Şube üye ve gönüllü sorumlusu Fatih Erel ile muhtarlar katıldı.

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