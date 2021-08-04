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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazarda yaz meyvelerine yoğun ilgi

İHA

Pazarda yaz meyvelerine yoğun ilgi

Edirne’de vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği semt pazarlarında yaz meyveleri rağbet görüyor.
Edirne’de belirli günlerde farklı yerlerde kurulan semt pazarlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Havaların sıcak olmasıyla birlikte yazın serinleten meyveler vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Fiyatı 10 ile 15 TL arasında değişen meyvelerden üzüm, şeftali ve incir en çok ilgi gören meyveler olurken, sebzelerden ise fiyatı 5 ile 10 TL arasında değişen domates, patlıcan ve biberin ilgi gördüğü belirtildi. Pazar esnafı meyvelerin bağışıklık sisteminin de çalıştırdığını belirterek, herkesin meyve tüketmesi gerektiğini söyledi.

“Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek meyveler almaya çalışıyoruz”
Edirne semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlardan İzzet Avcıoğlu, “Yaz döneminde olduğumuzdan dolayı fiyatlar şuanda uygun durumdadır. Fiyatlar 10 liradan aşağı bir şey yok, şeftali ve üzüm aldım, kiloları 10 liradan aldım. Genellikle bu yaz döneminde şeftali, üzüm gibi bu tür meyveleri alarak bağışıklık sistemimizi güçlendirecek şeyler alıp yemeye çalışıyoruz. Korona virüsten dolayı daha çok açık alanda geziyoruz. Aşılarımızı olduk. Bildiğiniz gibi 3. doz aşımızı da olduk. Edirne bölgesi olarak da aşılama gerçekten çok önemli çünkü baktığımızda aşılama oranı yüzde 80’lerde şuanda bu konuda halkımız çok duyarlı, ben buradan bütün halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Bol bol sebze ve meyve tükettin”
Semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlardan Neslişah Yezer, “Bugün değişik meyve ve sebzeler aldım. Ağırlıklı olarak yeşillik aldım. Birde malum çok kalabalık vakalarda atış gösteriyor yani yeşilliğin iyi geldiğini düşünüyoruz, bol bol sebze ve meyve tüketiyoruz. Et ise çok tüketmiyoruz zaten çok pahalı olduğu için tüketmiyoruz. Yaz meyveleri olarak da yazın karpuz, üzüm çok alıyoruz. “Mevsimine göre sebze ve meyveleri tüketmekte fayda var” şeklinde konuştu.
Pazarda alışveriş yapan vatandaşlardan Mine Odabaşı ise “Pazarda çok gezme fırsatım olmadı. Hemen ilk aradan değişik sebzelerden aldım ve çıkıyorum. Mevsimindeki meyvelerden tüketmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Örneğin üzüm, incir gibi meyveleri tüketmek gerekiyor. Şuanda ellimde fazla sebze ve meyve poşetleri yok çünkü hepsini arabaya taşıdım, şimdide üzüm alıyorum. Tabi ki sebzelerden domates, patlıcan mevsim meyvelerini almaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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