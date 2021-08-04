Edirne'de tarihi çarşıda bıçaklı kavga: 2 yaralı



Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de tarihi Bedesten Kapalı Çarşısı önünde çıkan bıçaklı kavgada 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan 2 kişi sağlık ekibinin tedavisinin ardından polis merkezine gitti.

Olay kent merkezinde bulunan tarihi Bedesten Kapalı Çarşısı önünde meydana geldi. Bedesten Kapalı Çarşısı önünde 1'i kadın 3 kişi arasında kavga çıktı. Çarşıda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde E.G. isimli kadın ile yanında bulunan İ.G., adı öğrenilemeyen erkek ile tartıştı. Görüntülerde E.G. ile İ.G., çarşıya giren kişinin ardından koşarak içeriye girdi. Burada çıkan kavgada iddiaya göre şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. kısa süre sonra çarşıdan çıkan kişinin hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü. İhbar üzerine ola yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. E.G. ile İ.G., sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-08-04 19:41:40



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