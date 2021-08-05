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Edirne'de kuraklık ayçiçeğini vurdu

DHA

Edirne'de kuraklık ayçiçeğini vurdu


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde yüzde 40´a veren verim kaybı beklendiği belirtildi. Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, "Yağışların kesilmesi, son 10 gündür de bölgede görülmemiş aşırı derecede 40-45 derece sıcaklık ayçiçeklerinin zamansız olmasına neden oldu. Tahminim bu yıl ayçiçeğinde yüzde 30 ile yüzde 40 verim kaybı olacağını tahmin ediyorum" dedi.
Türkiye'nin yüzde 30 yemeklik ayçiçeği ihtiyacının karşılandığı Edirne'de beklenen yağışların düşmemesi ve havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, ayçiçeğini vurdu. Tarlada hasat edilmeyi bekleyen ayçiçeklerinin gelişmediği, bazıların koylarının kısa kaldığı, bazılarının ise yağ üretimi yapılan başlarının küçük ve tanelerinin içi boş olduğu görüldü. Üretici, ayçiçeğinde bu yıl yüzde 40'a varan verim kaybı bekliyor.
Edirne'de yaşanan kuraklık nedeniyle bölgenin bereketli tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri dip seviyeyi buldu. Meriç Nehri'nde düşen su seviyesi nedeniyle büyük kum adacıkları oluşturdu. Bu adacıklarda martıların barındığı görüldü. Tunca Nehri'nde de su seviyesinin düşmesiyle yosun tabakalar oluştu.
'YÜZDE 40 VERİM KAYBI BEKLİYORUZ'
Kuraklığın en çok etkili olduğu Lalapaşa ilçesinde, ayçiçeklerinde yüzde 40 verim kaybı beklediklerini belirten Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, şunları söyledi:
"Bu yıl Lalapaşa'da 55 bin dönüm ayçiçeği ekimi yapıldı. Bu sezon ilkbahardaki yağışlar nedeniyle ekimlere geç başladık. Ektiğimiz ayçiçeklerinin mayıs ve haziran ilerlemesi mükemmel şekilde gelişti, hava şartları yağış alması, ısının da istenilen seviyede olmasından dolayı buğdayda olduğu gibi ayçiçeğinde de rekor verim bekliyorduk, ayçiçeğinden. Geçen sene yaşadığımız kuraklıkta yüzde 70 verim kaybını bu sene buğdayda karşıladık, ayçiçeğinden de karşılayacağımızı tahmin ediyorduk fakat yağışların kesilmesi, son 10 gündür de bölgede görülmemiş aşırı derecede 40-45 derece sıcaklık, ayçiçeklerinin zamansız olmasına neden oldu. Ayçiçeklerinin olma zamanı vardı, o zaman da ayçiçeği sapında su olduğu için su istemez, o suyla geliştirdiği taneyi tutar ve bu tanelerde verimin yüksek olmasını sağlardı. Fakat havaların aşırı sıcak olması, lodosun esmesi ayçiçeklerini zamansız olgunlaşmasına neden oldu, ortaların boş kalmasına neden oldu. Tahminim bu yıl ayçiçeğinde yüzde 30 ile yüzde 40 verim kaybı olacağını tahmin ediyorum. Bazı bölgelerde ayçiçeğin kafaları gelişmiş olsa da içleri tane yapmadığı için boş. Kaybımız büyük olacak" dedi.  
'AYÇİÇEĞİ TARLADA KAVRULDU'
İlçeye bağlı Çatma köyünün muhtarı Yahya Özkaya ise, "Sıcaklar bizi çok etkiledi, üzerine de yağış olmadı, durumumuz iyi değil. Normalde dekarından önceki yıllar 120 ila 160 kilo aldığımız ayçiçeğinden bu yıl, 70-80 kilo ancak alırız. Sıcaklarda, ayçiçeği tarlada kavruldu. Sıcaklığının 40 derece olması mahsulü kavurdu" diye konuştu.
Hanlıyenice köyünün muhtarı Reşit Biçen de, "Bu yıl, geçen yıla göre güzel ama son yağmurlar yağmadı. Her şey çok iyi gidiyordu ama işler birden değişti. Bu yıl hava çok sıcak mayıs ayında yağmurlar birden kesti. Artık alımlarda fiyatların yüksek olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Üreticiler de sıcak hava ve kurak geçen günlerin ardından ayçiçeklerinde verim kaybı beklediklerini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-08-05 11:15:33

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