Kapıkule’de gurbetçiler akın akın geri dönüyor Gurbetçiler 40 dereceyi bulan sıcakta sıra bekliyor

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini ve yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye’ye gelen gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönüşleri sürüyor.

Yaşadıkları bölgelere geri dönen gurbetçiler Kapıkule’de metrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Kavurucu sıcağın altında Kapıkule’den çıkış yapmayı bekleyen gurbetçiler, anavatana gelirken mutlu ve sevinçli ama giderken hüzünlü ve buruk olduklarını söylediler. Kapıkule’de dönüş kuyruğu Karayoluyla gelerek dönüş için Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nı tercih eden gurbetçiler, gümrüklü alanını doldururken, yaklaşık 10 çift sıra ve metrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Tüm peronların açık tutulduğu Kapıkule’de kapasite en üst seviyeye çıkarıldı. Öte yandan, Edirne Valisi Ekrem Canalp’in girişimleri ile oluşturulan ve hizmetini sürdüren Edirne Valiliği İl Özel idare Park Alanı, gurbetçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.



“Hüzünlü anlar yaşandı”

Kapıkule Sınır Kapısında Almanya ‘ya gitmek için bekleyen gurbetçi vatandaşlardan Yasin Yıldız, “Eşimle beraber Almanya’dan Türkiye’ye tatil yapmak için geldim. İlk önce İstanbul’a geldik ardından Manavgat’a tatile gittik. Ardından Burdur üzeri tekrar İstanbul’a döndük ve şimdi ise hüzünlü bir şekilde tekrar Almanya’ya dönüyoruz” dedi.



“Çok güzel vakit geçirdik”

Yıllık izinlerini Türkiye’de tatil yaparak geçirdiklerini ve tekrar Almanya’ya gitmek için dönüş yolundan oldukları için hüzünlü olduklarını belirten Mualla Yıldız, “Eşimin de anlattığı gibi iki buçuk iznimizi Türkiye’de geçirmek için güzel vatanımıza geldik. Çok da güzel vakit geçirdik Antalya’da, İstanbul’da ve Burdur üzeri gezdik. Çok güzel memleketimiz şimdi ise hüzünlü bir şekilde veda ediyoruz. Gümrükteyiz bekliyoruz. Gönül isterdi ki tekrar geri dönmek. Yani memleketimiz gibi daha güzel bir memleket bilmiyorum, tanımıyorum. Ülkemizde iken çok mutluyduk ama şimdi hüzünlü bir şekilde gidiyoruz. Geride memleketimizi bıraktık, Camilerimizi bıraktık, ailemizi bıraktık, sevdiklerimiz bıraktık. Evimiz orada ama kalbimiz her zaman burada olacak” diye konuştu.



“Gurbetlik zor”

Fransa’ya dönmek için Kapıkule’de bekleyen Filiz Kürekçi, “Tekrar dönüş yolunda olduğumuz için bir tarafımız kırık. Sevdiklerimiz burada bırakıyoruz yabancı ellere gidiyoruz. Gurbetlik zor” şeklinde konuştu.

Kapıkule Sınır Kapısında Almanya’ya gitmek için sıra bekleyen İsmet Çakıcı, “Türkiye’de tatil yaptık akrabalarımızı gördük. Birazda kendimize zaman ayırabildik. İznimizi bu şekilde tamamladık. Gelişimiz güzel oluyor ama gidişimiz ise üzgün bir şekilde geçiyor” dedi.



“Türkiye evimiz”

Avusturya’dan Türkiye’ye gelip tatil yaptıklarını ve şimdi ise Kapıkulede tekrar dönüş yolunda olduklarını belirten İlknur Tonyalı, “Avusturya’dan ilk başta İstanbul’a geldik dolaştık ve daha sonra ege turu yaptık. Tekir’den başlayıp Fethiye’ye kadar karış karış gezdik. Ondan sonra ise Sakarya ve Karasu’ya geçtik. O taraflarda yanan ormanlara da denk geldik hava çok sıcak olduğu için bir ateş düşse her taraf alev alacak gibi böyle bir şey yaşadık bunun için çok üzgünüz bir hafta oldu neredeyse daha hala söndürülemedi. Ama yapacak bir şey yok. Türkiye’yi çok seviyoruz, Özlüyoruz çünkü gurbetteyiz, yani Türkiye evimiz gibi ne kadar orada olsak da burası bizim evimiz” diye konuştu.

Kapıkule Sınır Kapısında işletme sahibi Elmas Aslan ise, “Gurbetçiler buradan sularını üzerinde kalan son Türk paralarını burada harcayıp bize teşekkür edip buradan ayrılıyorlar. Bende buradan gurbetçilerimize teşekkür ediyorum yalları açık olsun. İnşallah seneye görüşmek dileğiyle” ifadelerini kullandı.

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