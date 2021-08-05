Yunanistan, kara yoluyla seyahat kısıtlamasını kaldırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunanistan, kara yoluyla seyahat kısıtlamasını kaldırdı

DHA

Yunanistan, kara yoluyla seyahat kısıtlamasını kaldırdı


Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)YUNANİSTAN, Türkiye'ye kara yoluyla uyguladığı seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Yapılan açıklamada, Türk vatandaşlarının bugünden itibaren Edirne'den ülkeye açılan İpsala-Kipi ve Pazarkule-Kastanies hudut kapılarından Yunanistan´a giriş yapabileceği belirtilirken, kişi sayısı, TIR şoförleri haricinde, her bir kapı için haftada azami 1500 olarak sınırlandırıldı.
Yunanistan hükümeti, Türkiye'ye kara yolundan uyguladığı seyahat kısıtlamasını bugün kaldırdığını açıkladı. Kısıtlamanın kaldırıldığı, Atina Türk Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. Büyükelçiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Yunanistan ülkemize yönelik seyahat kısıtlamalarını bugün (5 Ağustos) itibarıyla büyük ölçüde kaldırmıştır. Ülkemizde mukim vatandaşlarımızın Yunanistan´a hava yoluyla seyahatlerde herhangi bir kısıtlama uygulanmamaktadır. Bununla birlikte, İpsala-Kipi ve Pazarkule-Kastanies hudut kapılarından Yunanistan´a giriş yapabilecek kişi sayısı, TIR şoförleri haricinde, her bir kapı için haftada azami 1500 olarak sınırlandırılmıştır" denildi. Yunanistan'a giriş yapmak isteyen vatandaşların Covid-19 aşı kartları ya da son 72 saate yapılmış PCR testlerini ibraz etmek şartıyla ülkeye girişlerinin izin verileceği belirtildi.
'ADALARDA KISITLAMA DEVAM EDİYOR'
Yunanistan'ın kara yolundan geçişlere sınırlı izin verdiği açıklamada adalarda uyguladığı kısıtlamaların sürdüğü belirtildi. Adaların sınırlama uygulamanın devam ettiği şu bilgilerle paylaşıldı:
"Ülkemiz limanları ile Ege adaları arasında tarifeli deniz seferlerine yönelik kısıtlamalar ise sürdürülmektedir. Ülkemiz limanlarından çıkacak özel gezi teknelerinin ise, yolcusuz olmak kaydıyla ve yalnızca mürettebatıyla Yunan limanlarına girişine müsaade edilmektedir. Ülkemizden Yunanistan´a seyahat edecek kişilerin, seyahat vasıtasından bağımsız olarak, Yunanistan´a girişle ilgili Yunan makamlarınca açıklanan diğer gerekli koşulları da karşılamaları Yunan makamlarınca beklenmektedir."  DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY
2021-08-05 17:54:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kapıkule’de gurbetçiler akın akın geri dönüyor Gurbetçiler 40 dereceyi bulan sıcakta sıra bekliyor
YEREL HABERLER Kapıkule’de gurbetçiler akın akın geri ...
Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı: 3 yaralı
Keşan’da bir otomobil park halindeki 5 araca çarptı
YEREL HABERLER Keşan’da bir otomobil park halindeki 5 araca çarptı
Küçük Toprak, yangında evleri yanan çocuklara oyuncaklarını gönderdi
YEREL HABERLER Küçük Toprak, yangında evleri yanan çocuklara ...
Edirne'de kuraklık ayçiçeğini vurdu
YEREL HABERLER Edirne'de kuraklık ayçiçeğini vurdu
Edirne'de tarihi çarşıda bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Edirne'de tarihi çarşıda bıçaklı kavga: 2 yaralı
Edirne’de yaşlı adam parkta 2 kişiyi bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı Yaşlı adam bir kadın ve erkeği parkta bıçakladı
YEREL HABERLER Edirne’de yaşlı adam parkta 2 kişiyi bıçakladı, o ...
Pazarda yaz meyvelerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Pazarda yaz meyvelerine yoğun ilgi
Hafriyat kamyonu ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı Hurdaya dönen otomobilden iki kişi sağ çıkmayı başardı
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonu ve otomobil çarpıştı: 2 ...
Katledilen Romanların anısına Meriç Nehri'ne çiçek bırakıldı Kesermiş: "1944'de 2 bin 900 Romanın toplu olarak gaz odalarında öldürüldü"
YEREL HABERLER Katledilen Romanların anısına Meriç Nehri'ne çiçek ...
Edirne’de sulama kavgası kanlı bitti: 1 ölü
YEREL HABERLER Edirne’de sulama kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Su kavgası: 1 ölü
YEREL HABERLER Su kavgası: 1 ölü
Muhtarlara bağımlılıkla mücadele anlatıldı
YEREL HABERLER Muhtarlara bağımlılıkla mücadele anlatıldı
Kapıkule'de 12 kilo uyuşturucu ile 5 kilo külçe altın ele geçirildi
YEREL HABERLER Kapıkule'de 12 kilo uyuşturucu ile 5 kilo külçe altın ...
Milli sporcu Yasemin Adar, Tokyo’da tarih yazdı
YEREL HABERLER Milli sporcu Yasemin Adar, Tokyo’da tarih yazdı
Gümrükte kokain, altın ve kaçakçılık malzemesi ele geçirildi Kapıkule Gümrük Kapısında kaçakçılara darbe
YEREL HABERLER Gümrükte kokain, altın ve kaçakçılık malzemesi ele ...
Keşan’da firarilere geçit verilmedi
YEREL HABERLER Keşan’da firarilere geçit verilmedi
Doğmamış bebeğinin kıyafetlerini gözyaşlarıyla yangın zedelere gönderdi
YEREL HABERLER Doğmamış bebeğinin kıyafetlerini gözyaşlarıyla yangın ...
TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
Auschwitz kampında öldürülen Romanlar için Meriç Nehri'ne çiçek bırakıldı
YEREL HABERLER Auschwitz kampında öldürülen Romanlar için Meriç ...