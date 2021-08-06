Trakya'da kuvvetli sağanak uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trakya'da kuvvetli sağanak uyarısı

DHA

Trakya'da kuvvetli sağanak uyarısı


Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Trakya'da kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu. 
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Trakya bölgesinde bugün akşam saatlerinde kuvvetli sağanak beklendiği açıklandı. Yetkililer, Kırklareli il geneli ile Edirne'nin kuzeyi olan Lalapaşa, Süloğlu ve Havsa ilçelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı. Tekirdağ'ın kuzeyi, Hayrabolu, Muratlı, Çorlu, Ergene Çerkezköy Kapaklı ve Saray ilçelerinde de kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşın dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY
2021-08-06 13:57:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne’de ATM'lere kurduğu düzenekle hesapları boşaltan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Edirne’de ATM'lere kurduğu düzenekle hesapları ...
Edirne’de motosiklet sürücülerine “Kaskınla yol ver hayata” sloganıyla denetim
YEREL HABERLER Edirne’de motosiklet sürücülerine “Kaskınla yol ver ...
Yunanistan, Türkiye ile karayoluyla seyahat kısıtlamasını kaldırdı
YEREL HABERLER Yunanistan, Türkiye ile karayoluyla seyahat ...
Yangında otellerinden tahliye edilen gurbetçiler buruk şekilde dönüşe geçti
YEREL HABERLER Yangında otellerinden tahliye edilen gurbetçiler ...
Yunanistan, kara yoluyla seyahat kısıtlamasını kaldırdı
YEREL HABERLER Yunanistan, kara yoluyla seyahat kısıtlamasını ...
Kapıkule’de gurbetçiler akın akın geri dönüyor Gurbetçiler 40 dereceyi bulan sıcakta sıra bekliyor
YEREL HABERLER Kapıkule’de gurbetçiler akın akın geri ...
Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı: 3 yaralı
Keşan’da bir otomobil park halindeki 5 araca çarptı
YEREL HABERLER Keşan’da bir otomobil park halindeki 5 araca çarptı
Küçük Toprak, yangında evleri yanan çocuklara oyuncaklarını gönderdi
YEREL HABERLER Küçük Toprak, yangında evleri yanan çocuklara ...
Edirne'de kuraklık ayçiçeğini vurdu
YEREL HABERLER Edirne'de kuraklık ayçiçeğini vurdu
Edirne'de tarihi çarşıda bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Edirne'de tarihi çarşıda bıçaklı kavga: 2 yaralı
Edirne’de yaşlı adam parkta 2 kişiyi bıçakladı, o anlar kameraya yansıdı Yaşlı adam bir kadın ve erkeği parkta bıçakladı
YEREL HABERLER Edirne’de yaşlı adam parkta 2 kişiyi bıçakladı, o ...
Pazarda yaz meyvelerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Pazarda yaz meyvelerine yoğun ilgi
Hafriyat kamyonu ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı Hurdaya dönen otomobilden iki kişi sağ çıkmayı başardı
YEREL HABERLER Hafriyat kamyonu ve otomobil çarpıştı: 2 ...