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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden yangın bölgesine destek

İHA

Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden yangın bölgesine destek

Muğla’daki orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 20. Bölge UMKE ekipleri yangından etkilenen vatandaşların yaralarına merhem oluyor.
Edirne’den Muğla'ya giden UMKE ekipleri, yangınların devam ettiği bölgede çalışmalara destek veriyor. Orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, Trakya’dan Muğla’ya giden 20.Bölge Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yangından etkilenen vatandaşların yaralarını sarmaya çalışıyor.

UMKE'den ev ziyaretleri
Yangından etkilenen vatandaşlara destek olan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ UMKE ekipleri, yangından etkilenen vatandaşlarımızın acil müdahalelerini yaparken, yangın söndürmede görev yapan ekipler de acil sağlık ihtiyaçlarını gideriyor, yerleşim merkezlerinde ev ziyaretleri yaparak vatandaşların genel sağlık durumlarını kontrol ediyor.

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