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Edirne’de 1 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında

İHA

Edirne’de 1 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında

Edirne’de otomobille çarpıştıktan sonra park halindeki kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi’nde, 18 yaşındaki Ali Emir Ölmez’in yönetimindeki 22 ABB 900 plakalı motosiklet ile Recep T.’nin idaresindeki 22 LU 614 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ölmez ile motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan A.E. yolun kenarında bulunan park halindeki kamyonun altına savruldu. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından motosikletteki yaralılar Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine ve Trakya Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Ölmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı A.E.’nin ise tedavisi devam ediyor.
Öte yandan, motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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