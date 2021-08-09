Afet ve acil durumlar konusunda ortak çalışma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afet ve acil durumlar konusunda ortak çalışma

İHA

Afet ve acil durumlar konusunda ortak çalışma

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya geldi.
Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nı (SKS) ziyaret eden Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal ile şube müdürleri Tayfun Temur, Atilla Yağcılar ve Erkan Tuna, SKS Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen ile görüşerek iki kurum arasında yapılabilecek iş birliği konularında fikir alışverişinde bulundu. Afet ve acil durumlar konusunda üniversite personeli ve öğrencilerin bilinçlenmesi amacıyla gerçekleştirilebilecek eğitim faaliyetleri ve ortak çalışma konularının görüşüldüğü ziyarette ayrıca, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri tarafından çalışanlara Afet ve Acil Durum Çantası dağıtıldı.
Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal’a kurumun çalışmaları, afet ve acil durumlar karşısında hazırlık planları hakkında bilgiler veren Öğr. Gör. Burak İşçimen, riskleri azaltmaya yönelik yöntemler ve afetlere karşı toplumun bilinçlenmesini sağlamak için eğitim ve faaliyet düzenlemek istediklerini söyledi. Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal’a nazik ziyaretleri için teşekkür eden Öğr. Gör. Burak İşçimen, kamu ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonun ve iş birliğinin geliştirilmesi çalışmalarını önemli bulduklarını belirterek toplumun, öğrencilerin ve personelin yararına olacak her konuda birlikte hareket edebileceklerini vurguladı.
Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal ise acil durumlar ve doğal afetler karşısında her zaman hazırlıklı olmaları gerektiğini belirterek, düzenledikleri faaliyetler ve planlanan etkinliklere ilişkin bilgiler verdi. Misafirperverliklerinden dolayı Öğr. Gör. Burak İşçimen’e teşekkür eden Ali Altındal, topluma hizmet ve sosyal sorumluluk anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, kurumlar arası iş birliğine hazır olduklarını ifade etti.
Ziyarette ayrıca, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen tarafından Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Altındal’a zeytin ağacı hediye edildi.
Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ve hediye takdiminin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dönüş yolundaki gurbetçiler, yangınlar nedeniyle üzüntülü
YEREL HABERLER Dönüş yolundaki gurbetçiler, yangınlar nedeniyle ...
Edirne’de 1 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Edirne’de 1 kişinin öldüğü kaza anı güvenlik ...
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emir öldü; kaza anı kamerada 
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emir öldü; ...
Vali Canalp: “Muharrem ayı barış ve kardeşlik tohumlarının yeşermesine vesile olsun”
YEREL HABERLER Vali Canalp: “Muharrem ayı barış ve kardeşlik ...
Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki Tarık, toprağa verildi
YEREL HABERLER Devrilen kale direğinin altında kalan 6 yaşındaki ...
Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden yangın bölgesine destek
YEREL HABERLER Edirne İl Sağlık Müdürlüğünden yangın bölgesine ...
Edirne’de vefat eden gazi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Edirne’de vefat eden gazi son yolculuğuna uğurlandı