Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi'nde Leyla Eryılmaz'ın kullandığı 22 AAB 001 plakalı Renault marka otomobil ile Mehmet Aytaç idaresindeki 22 EA 592 plakalı Nissan marka otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araçta bulunan sürücü Eryılmaz ile aynı araçtaki Semra Ayaz ve Mert Kaya yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Meydana gelen kazada park halindeki 22 ABL 335 plakalı otomobil ve bir evin duvarı da zarar gördü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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