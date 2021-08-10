Trakya Üniversitesinden Merve Çoban'a tebrik

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar karatede Trakya Üniversitesi mezunu, milli sporcu Merve Çoban bronz madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda, Trakya Üniversitesini gururlandıran bir başarı haberi daha geldi. Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi mezunu, milli sporcu Merve Çoban, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda ülkemize bronz madalya getirdi.

Trakya Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "2019 Avrupa Karate Şampiyonasında (EKF) kadınlar kumite 61 kiloda ülkemize altın madalya kazandıran başarılı karateci Merve Çoban, Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında yarı finalde Sırp Jovana Prekovic ile karşılaştı. Karatede kadınlar kumite 61 kiloda mücadele eden başarılı sporcumuz, rakibine 20 kaybederek final şansını yitirdi ve olimpiyatı 3’üncü sırada tamamladı. Merve Çoban’ın madalyasıyla birlikte Tokyo 2020'de karatede madalya sayısı 1 gümüş, 2 bronz olmak üzere 3'e çıkmış oldu. Trakya Üniversitesi olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bizleri ve ülkemizi gururlandıran Merve Çoban’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi.

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