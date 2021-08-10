Trakya Üniversitesinde yaş kütüğüne isim plakası çakma töreni Akılcı İlaç ve Eczacılık Topluluğu başkanlık görevinde bulunan öğrenciler, isimlerinin yer aldığı plaketleri yaş kütüğe çaktı

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında, yaş kütüğüne isim plakası çakma töreni düzenlendi. Tören ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Akılcı İlaç ve Eczacılık Topluluğu başkanlık görevinde bulunan öğrenciler, isimlerinin yer aldığı plaketleri yaş kütüğe çaktı.

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen’in katılımıyla gerçekleştirilen törende, mezun öğrencilerden 3. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Beşir Sefa Mumay, 4. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ömrüm Ergüven ve 5. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Serra Cengiz, yaş kütüğüne kendi isim plaketini çaktı.

Törende konuşan Öğr. Gör. Burak İşçimen, Trakya Üniversitesi’nde bir dönem sorumluluk üstlenen ve toplulukların çalışmalarına yardımcı olan mezun öğrenciler ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, öğrencilerin aidiyet duygularını geliştirecek etkinlik ve faaliyetleri yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Trakya Üniversitesi’ne değer katan, başarılarını çoğaltan ve büyük bir gayretle hareket eden öğrenciler ile ne kadar gurur duysalar az olacağını belirten İşçimen, üniversitede yakaladıkları başarının hayat boyunca sürmesi temennisinde bulundu.

Tören sonrasında duygu ve düşüncelerini dile getiren 4. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Ömrüm Ergüven, “Trakya Üniversitesi gibi öğrencilerinin her zaman yanında olan ve onları destekleyen bir kurumda öğrenim görmek bizim için bir ayrıcalıktır. Burada kendimizi her daim evimizde gibi hissettik. Trakya Üniversitesi bizim eğitim yuvamız ve öyle olmaya da devam edecek. Burada geçirdiğimiz süre içerisinde hedeflerimize ulaşmak ve kurduğumuz hayallerimizi gerçekleştirmek için bizlere destek olan Eczacılık Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Gülay Şeren ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen başta olmak üzere tüm hocalarımıza ve üniversite çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.

Törene, Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen ve öğrencilerin yanı sıra SKS çalışanları katıldı.

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