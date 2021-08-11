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Sulama kanalı hasar gören köyde, kuraklık üreticiyi vurdu

DHA

Sulama kanalı hasar gören köyde, kuraklık üreticiyi vurdu


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Havsa ilçesine bağlı Habiller köyünde vatandaşlar, arazilerini sulamakta kullandıkları gölete bağlı su kanalının hasar gördüğü için ürünlere su veremediklerini belirterek yetkililerden yardım istedi. Kuraklık nedeniyle ürünlerin zarar gördüğünü belirten köy muhtarı Muammer Fidan, "Sulama olmazsa, biz kaba yem üretemeyiz, kaba yem olmazsa hayvancılık yapamayız. Hayvancılık yapamadığımızda da ülke istihdamına yarar sağlayamayız" dedi.
Havsa ilçesine bağlı 240 nüfuslu Habiller köyünde 4 bin dönüm ekili arazinin sulanmasında kullanılan göletin bağlı olduğu kanallar zarar görünce kullanılmaz hale geldi. Kanalın zarar görmesi nedeniyle hasadına hazırlandıkları ayçiçeği ve mısırları sulayamayan köylüler, ürün kaybı endişesine kapıldı. Ağustos ayının başından bu yana yaşanan kavurucu sıcaklar nedeniyle arazilerde derin çatlaklar oluştu.
`GÜNDE SADECE 3 KİŞİ SULAMA YAPABİLİYOR´
Köy Muhtarı Muammer Fidan, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi. Hasar gören sulama kanallarını kendi imkanlarıyla onarmaya çalıştıklarını belirten Fidan, "Biz kendi maddi imkanlarımızla, kooperatifin imkanlarıyla onarmaya çalıştık ama bu su anca 3 kişiye yetebiliyor. En az 20 kişi sırada bekliyor sulama için. 4 bin dönüm sulama kapasitesi olan 200 haneli bir köyde siz düşünün. Burası yapılsa bizden sonra Oğulpaşa köyü var, orası da yararlanacak. Bu kanal devreye girse hem köye hem de bölgeye katkı sağlayacak. Günde en az 15-20 kişinin sulama yapması gerekiyor. Az ileride gördüğünüz ikinci mahsul ürünümüz var, 10 gün önce sulanması gerekirken o kişiye sıra gelmedi. Daha bugün sıra geldi fakat mahsulü ölmek üzere. Bu saatten sonra sulasa da ne kadar canlandırır, onu bilmiyorum" dedi.
`SULAMA OLMAZSA, ÜRETEMEYİZ´
Göletin hiç yağmur almasa bile 3 sene yetecek suya sahip olduğunu söyleyen Fidan, "Sulama olmazsa, biz kaba yem üretemeyiz, kaba yem olmazsa hayvancılık yapamayız. Hayvancılık yapamadığımızda da ülke istihdamına yarar sağlayamayız. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Biz çalışkan bir köyüz, çalışmak istiyoruz. Ayçiçeklerinden şu anda 100-120 kilo verim alacağız. Sulayabilseydik 300-350 kilo verim alacaktık. Burada yüzde 300 gibi bir rakamdan bahsediyoruz, niye bunu kaybedelim?" ifadelerini kullandı.
`SUYUMUZ VAR AMA YARARLANAMIYORUZ´
Habiller Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı İsmail Ateş de kanalların bir an önce onarılması gerektiğini belirtti. Ateş, "Köyümüzün 4 bin dönüm sulama kapasitesi olduğu halde, göleti dolu olduğu halde bundan faydalanamıyoruz. Kanallarımız hasarlı olduğu için bir an önce onarılmalı. Ne yazık ki bununla ilgili hiçbir çalışma yok. Devletten bu konuda bir yardım bekliyoruz. Verdiğimiz dilekçeler hep olumsuz sonuçlanıyor. Göletimiz dolu, her yıl aynı doluluğa ulaşıyor ama yararlanamıyoruz. 4 bin dönüm arazide anca 350-400 dönüm yer sulanıyor. Ben buranın onarımı için her yıl 40-50 bin lira masraf yapıyorum ama kanal su kaçırdığı için, zamanında su gelmediği için ekiliş yapılmıyor artık" dedi.
`BUNDAN DAHA KÖTÜSÜ OLAMAZ´
Köyde çiftçilik yapan Ahmet Kardeşler ise kuraklığın bu yıl çok yoğun hissedildiğini belirtti. Tarlalarını sulayamadıklarını ifade eden Kardeşler, "Yağmurlar, baştan çok güzel yağmıştı. Ama birden yağmur kesilince ürünler de gelişemedi. Bundan daha kötüsü olamaz. Ne desek boş. Yapacak bir şey yok. Bu sene kuraklık daha kötü vurdu. Ayçiçeğinden çok umutluyduk başta ama kuraklık çökünce her şey bitti. Buna artık her gün yağmur yağsa yine bir şey olmaz. Bundan sonrası Allah'a kalmış" dedi.
Öte yandan DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise söz konusu göletin ve sulama kanalının işletme, bakım ve onarım faaliyetlerinin İl Özel İdaresi tarafından yürütüldüğünü belirtti.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-08-11 11:34:22

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