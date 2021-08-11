Torpido gözünde ele geçirilen uyuşturucuya 3 gözaltı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de polisin durdurup arama yaptığı aracın torpido gözüne gizlenmiş 867,64 gram metamfetamin ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente otomobille uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Dün saat 06.30 sıralarında Edirneİstanbul E-5 karayolunda önlem alan polis, aracı durdurup arama yaptı. Aramada, aracın torpido gözünün arka tarafına gizlenmiş 867,64 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan 'bonk' tabir edilen düzenek ele geçirildi. Sürücü S.Ö. ile yanındaki E.T. ve Z.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY
2021-08-11 17:43:34
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