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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geçmişi Osmanlı'ya dayanan badem ezmesi dünyaya açılıyor

İHA

Geçmişi Osmanlı'ya dayanan badem ezmesi dünyaya açılıyor

Edirne’de Osmanlı’dan günümüze kadar uzanan ve saray mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan badem ezmesinin ünü dünyaya yayılıyor.
Geçmişi Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan badem ezmesi, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra başta Çin olmak üzere Japonya, Almanya, Amerika ve dünyanın birçok yerinden yoğun ilgi görmeye başladı. Şubat ayında coğrafi işaret alan ve tescillenen badem ezmesine güven ve ilgi arttı. Bir dizi ziyaret için kente gelen Çinli yatırımcılar, badem ezmesinin üretim ve satışı için Şekerleme Ustası Arif Meriç’e teklif sundu.
Edirne’de 40 yılı aşkın süredir Osmanlı lezzetleri üreten Şekerleme Ustası Arif Meriç, Çin’den gelen İpekyolu heyetinin badem ezmesine hayran kaldığını ve yaşadıkları bölgede bunun tanıtım, üretim ve satışını yapmak için talepte bulunduklarını söyledi.

“Japonya, Almanya, Amerika ve dünyanın birçok yerinden büyük bir teveccüh var”
Osmanlı’dan günümüze kadar uzanan bu tarihi lezzetlerin ününün dünyaya yayıldığını aktaran Meriç, “Yüzlerce yıl hep saraylarda yapılmış yenmiş ve bütün dünyaya da buradan badem ezmesi gitmiş. Şimdi bizler de tescilimizi ve coğrafi işaretimizi aldıktan sonra bütün dünya bize bir teveccühle bakmaya başladı. Çin’den İpekyolu yetkilileri geldi. Gelen İpekyolu yetkilileri de bizim badem ezmemize büyük bir ilgi gösterdi. Yoğun talepleri var. Badem ezmesine Japonya, Almanya, Amerika ve dünyanın birçok yerinden büyük bir teveccüh var. En kısa zamanda bütün Edirneli esnaflar olarak bir araya gelip tüm dünyayı buradan tatlandıracağız” şeklinde açıklamada bulundu.

Badem ezmesi Çin’den gelen yatırımcıların gözdesi oldu
Ticaret ve Sanayi Odası’nın 9 yıllık çalışmasının ardından Şubat ayında coğrafi işaret alan badem ezmesine olan ilgi her geçen gün artıyor. Edirne’de saray mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan ve şimdilerde ise kentin gastronomi alanında markası haline gelen badem ezmesi, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Çin’den gelen yatırımcıların da gözdesi oldu. Çin’den gelen yatırımcılar, yaşadıkları bölgede badem ezmesi için üretim tesisi kurarak satışını yapmayı hedefliyor.
Badem ezmesinin ününün ülke sınırlarını aştığını dile getiren Şekerleme Ustası Arif Meriç, Çin’den gelen heyetin teklifi sonrasında gerekli çalışmalara başladıklarını aktardı.

“Bu lezzeti bütün dünya ile paylaşalım dediler”
Çin’den gelen İpek Yolu heyetinin badem ezmesine özel ilgi gösterdiğini ve kendilerini Çin’e davet ettiğini ifade eden Arif Meriç, "Gelen heyet badem ezmesine hayran kaldı ve bizlerden orada fabrika kurmamızı istedi. Badem ezmesinin ününü orada da duyurmak istediler. Biz de şu an bu teklifi değerlendiriyoruz. Tarihimizde İpekyolu’nu kullanmış insanlarız. Bunu da bildikleri için badem ezmemize ilgi gösterdiler. Buyurun gelin bu lezzeti bütün dünya ile paylaşalım dediler. Biz de bunun için çalışma yapacağız ve teklifinizi değerlendireceğiz dedik" ifadelerine yer verdi.

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