50 köyün içme suyu elektriği güneş enerjisiyle sağlanacak

Edirne Valiliğinin desteği ile Köydes Projesi kapsamında Uzunköprü ilçesinde 50 köyün içme suyu elektrik maliyetinin karşılanacağı “Uzunköprü Grup Köyleri İçme Suyu Birliği Güneş Enerjisi Santrali”, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Salarlı köyünde 23 dekarlık alanda bin 368 panel ve 5 inverterden oluşan 550 KWatt gücünde güneş enerji santralinin kurulumu tamamlanarak hizmete alındı. Edirne Vali Yardımcısı ve Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, “Uzunköprü’nün 53 köyünden 50'sinin içme suyu şebekesinde kullandığı enerjinin, kurulumu tamamlanan güneş enerji santralinden karşılanacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ise santralin açılış töreninde yaptığı konuşmada, güneş enerjisinin önemli ve çevreci enerji kaynaklarından olduğunu ifade ederek, "Uzunköprü ve Edirne’mizin diğer köylerimizde bütçemizin büyük bir kısmını, köylere verdiğimiz içme suyunu şebekeye vermek için kullandığımız enerjiye ayırmaktayız. Uzunköprü ilçemizde faaliyete aldığımız bu proje ile enerji maliyetini neredeyse sıfırlayacağız, aynı zamanda birkaç yıl sonrada kendi kendine yeten ve para kazanan bir proje haline gelecek. Akıllı planlama ile kurulumu sağlanan yeşil enerji doğaya zarar vermeyen enerjidir, karbon salınımı olmayan ve geleceğin enerjisidir. Dünyaya zarar vermeyen enerjidir. Edirne'de de 3 Nehir Projesi ile Meriç Nehri üzerinde yeşil enerjiyi faaliyete geçiriyoruz. Dünyada 14 arşimet türbininin döndürdüğü ve Meriç'in potansiyel suyunu enerjiye dönüştürecek ve 4 bin 800 hanenin elektrik ihtiyacının karşılanmış olacağı projenin açılışını hep birlikte inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Buradan projede emeği geçen kurum ve kuruluşlara ve bu önemli projemizin gerçekleşmesinde büyük emeği olan Salarlı köyü muhtarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.