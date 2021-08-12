Huzurevinde yetiştirdiler, hasadını gerçekleştirdiler

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Uzunköprü Süleybe Şefik Öztürk Huzurevi Müdürlüğünde hizmet almakta olan vatandaşlar, huzurevi bahçesinde kendi emekleri ile yetiştirdikleri domateslerin hasadını gerçekleştirdi.

El emeği ve göz nuru olarak yetiştirilen domatesler huzurevinde kalan vatandaşlar tarafından tek tek toplandı. Domatesler; yılların tecrübesi ve hünerli ellerden geçerek, kışlık konserve ve salça yapılarak değerlendirildi.

Huzurevinde hizmet almakta olan vatandaşlar, pandemi sürecinde ve özellikle aktif yaşlanma kapsamında, sağlık durumları ve yetenekleri göz önünde bulundurularak; meyvecilik, bahçecilik, kümes hayvanları yetiştiriciliği, el sanatları gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştirerek zamanlarını verimli değerlendirmeye devam ediyor.

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