Köy halkı ve itfaiyeciler yangını söndürmek için uzun süre uğraş verdiler

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde saman deposunda çıkan yangında 5 bin saman balyası yanarken, alevlerin evlere ve meyve ekili alanlara sıçramaması için köy halkı ve itfaiye ekipleri uzun süre uğraş verdi.

Uzunköprü’nün Karayayla köyünde bir kişiye ait saman balyalarının bulunduğu depoda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Uzunköprü itfaiye müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında 5 bin saman balyası ve depolar zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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