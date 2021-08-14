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Kapıkule’de otoparklar doldu taştı Bulgaristan yavaşlayınca Kapıkule’de uzun kuyruklar oluştu

İHA

Kapıkule’de otoparklar doldu taştı Bulgaristan yavaşlayınca Kapıkule’de uzun kuyruklar oluştu

Yaz tatilini memleketlerin geçirmek için gelen gurbetçilerin dönüş yolculuğunda Kapıkule’de uzun kuyruklar oluştu. Gurbetçiler Kapıkule’de 1750 araç kapasiteli bulunan otoparkta sıranın kendisine gelmesini beklerken, çocukları oyun alanlarında oynayıp gönüllerince eğleniyor.
Yıllık izinlerini ailelerinin yanında geçirmek için sevinç ve heyecanla Türkiye'den gelen gurbetçiler, izinlerinin bitmesinin ardından yaşadıkları ülkelere dönüş yolculuğunda Kapıkule’de uzun kuyruklar oluşturdu. Bulgaristan’da geçiş işlemleri yavaşladığını iddia eden gurbetçiler, Bulgaristan’ın gümrüğünün yavaş çalışmasından şikayetçi oldu.
Kapıkule’de bulunan park alanından memnun olduklarını belirten Selma Gül Karaarslan, “Kesinlikle otopark oluşu daha iyi. Çünkü yolda beklemek çok daha sıkıntı. Gelirken Sırbistan’da 5 saat yolda bekledik. Bence otopark oluşu çok daha iyi olmuş. O kadar yol geldik böyle ikramlar görmedik. Aksine memurlar çok yavaş hareket ediyordu. Böyle hizmeti düşüp uygulayan herkese teşekkür ederiz” dedi.
Yıllardır birçok ülkeyi gezen Celal Arslan böyle bir hizmeti görmediğini belirterek, “Diğer ülkelerde böyle bir hizmet yok. Yıllardan beri arabam ile gelip giderim. Tabii ki bizim ülkemizin hizmetleri diğer ülkelere göre çok daha güzel. Burada yollarda beklemektense otoparkta bekleyip istirahat etmek çok daha iyi” şeklinde konuştu.
Kapıkule sınır kapısında yaklaşık 9 saattir bekleyen Tuncay Göksu, “Almanya’dan gelip Kahramanmaraş’ta tatilimi yaptım. Tatilim çok güzel geçti. Dönüş yolculuğunda yaklaşık 89 saattir bekliyoruz. Ülkemizde beklerken yapılan ikramlar çok güzel. Kapıkule’de çevre düzenlemesi çok güzel. Jandarma ekiplerimizde bizi yönlendiriyor ve bizim güvenliğimiz sağlıyor. Herkese çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
Park alanından memnun olduklarını belirten Engin Coşkun, çocukların oyun alanlarında oynayıp gönüllerince eğlendiğini söyledi.

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