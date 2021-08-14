Prof. Dr. Üstündağ: “Ölenlerin neredeyse tamamı aşılanmamış kişiler”

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, korona virüs aşısı vurdurup yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının yok denecek kadar az olduğunu, ölenlerin ise neredeyse tamamının aşı yaptırmayan kişilerden oluştuğunu söyledi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, aşı takvimi doğrultusunda iki doz ve üç doz korona virüs aşısı yaptırıp daha sonra korona virüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının yok denecek kadar çok az olduğunu açıkladı. Korona virüs aşısı yaptıran ve korona virüs aşısı yaptırmayan kişilerin ölüm oranlarını kıyaslamanın mümkün dahi olmadığını söyleyen Üstündağ, korona virüs aşısı yaptırmasına rağmen korona virüse yakalanan ve ölen kişi sayısının yok denecek kadar çok az olduğunu belirtti.



Aşı vurdurup hastalığa yakalanan kişi sayısı çok az

Aşı takvimi doğrultusunda iki doz ve üç doz korona virüs aşısı yaptırmasına rağmen korona virüse yakalanan kişilerin sayısının çok az olduğunu anlatan Üstündağ, bu kişilerin hastalansa dahi çoğu kez hastalığı hafif geçirdiğini vurguladı. Vatandaşların kafasını karıştıracak söylemlerde bulunmanın topluma yapılabilecek en büyük kötülük olduğunu söyleyen Üstündağ, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.



“Ölümler aşılanan ile aşılanmayan arasında kıyas kabul etmeyecek kadar azalmış oldu”

Korona virüs salgınının başladığı ilk zamanlar çok fazla sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini üzülerek belirten Üstündağ, aşılama sayesinde korona virüse yakalanan, hastalanan, yoğun bakımda yatan sağlık çalışanlarının neredeyse yok denecek kadar az olduğunu belirterek, “Ölümler aşılanan ile aşılanmayan arasında kıyas kabul etmeyecek kadar azalmış oldu. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına tam uymayı sağlarsak bir daha pik yaşamayız" açıklamasında bulundu.

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