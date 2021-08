Prof. Dr. Yorulmaz: “Okulda çocuklarla yüz yüze gelebilecek herkes aşılanmalı”

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, 6 Eylül’de açılması planlanan yüz yüze eğitim öncesi Covid19 salgını ve diğer varyantlara karşı okullarda alınması gereken tedbirlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yorulmaz, 6 Eylül'de açılması planlanan okullarda Kovid19 salgınına ve diğer varyantlara karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bilgi verdi. Prof. Dr. Yorulmaz, okullarda çocuklarla yüz yüze gelebilecek herkesin zorunlu olarak aşılanması gerektiğine dikkat çekti. Salgınla mücadelede aşılamanın çok önemli olduğunun altını çizen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yorulmaz, en az 2 doz aşı yapılması tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Yorulmaz, eğitimcilerin ve velilerin yanı sıra öğrencilerin temaslı olabileceği grupta yer alan okul servisi, yemekhane, kafeterya, kantin ve kırtasiye çalışanlarının da çift doz aşı olması gerektiğine değindi.

Öğrencilerin sadece öğretmenler ile değil kantincisinden memuruna kadar birçok insanla yüz yüze olacağını belirten Prof. Dr. Yorulmaz, okullarda ve milli eğitimde çalışan herkesin bir an önce en az 2 doz aşısını olması gerektiğine dikkat çekti.



“Birinci sırada aşılanma konusu yer alıyor”

Kovid19 salgınında yeni varyantların ortaya çıkışı ile birlikte önceki önlemlere ek olarak farklı tedbirlerin de alınması gereken bir noktaya gelindiğini aktaran Prof. Dr. Yorulmaz, bu tedbirlerin içerisinde birinci sırada aşılanmanın geldiğini vurguladı. Açıklamalara bakıldığında okullarda birinci planda öğrencilerle yüz yüze olabilecek öğretmenlerin yüzde 70’ler civarında aşılandığı bilgisinin yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Yorulmaz, yüzde 30 civarında öğretmenin de bir an önce aşılanmasının sağlanması gerektiğini aktardı.

Mutluluğun formülünün sağlıklı olmaktan geçtiğini söyleyen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, Eğitimin de o ülkenin mutluluğunu sağlamada çok anahtar bir role sahip olduğuna değindi.



“Okulların açılmasının bir takım şartları var”

Eğitimin iyi bir şekilde yürüyebilmesi için sağlıklı olmanın şart olduğunu belirten Prof. Dr. Yorulmaz, Okulların açılmasının da bir takım şartları olduğunu ve geçmişte Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yayınlanan rehberin bu sene de uygulanmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Yüz yüze eğitim öncesi tüm önlemlerin alınmasının son derece önemli olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yorulmaz, bu noktada yapılacak ilk işin okulda çocuklarla yüz yüze gelebilecek herkesin zorunlu biçimde aşılanmasının sağlanması olduğunu ifade etti.

Bilim Kurulu’nca hazırlanan okullarda alınması gereken önlemlerin titizlikle uygulanmasında yarar olduğunu belirten Prof. Dr. Yorulmaz, bu alınan önlemlerin toplum sağlığı merkezi tarafından kontrolünün sağlanmasının velilerin de çocuklarını gönül rahatlığı ile okula göndermeleri açısından önemli rol oynayacağını aktardı.



“Okullar, her gün 1 sağlık çalışanı tarafından denetlenmeli”

Çocukların maske kullanımının ve maskelerini okulda çeşitli nedenlerle kirlenmesi durumunda değiştirebilmelerinin sağlanmasının da salgınla mücadelede etkin rolü olduğuna değinen Prof. Dr. Yorulmaz, bunun yanında öğretmenlerin de kovid19’dan korunma konusunda temel bilgilere sahip olmaları gerektiğini söyledi. Sınıflarda bulunan öğrenci sayılarının kolay kontrol edilebilir durumda olması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Yorulmaz, okulların her gün 1 sağlık çalışanı tarafından denetlenmesinde de büyük yarar olacağını vurguladı. Okullarda yaygın PCR testinin yapılmasına ihtiyaç olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yorulmaz, kişinin aşılansa dahi kendisini koruduğunu, fakat etkeni bir başkasına bulaştırma riskinin devam edebileceğini ifade etti.

