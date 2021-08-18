Yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı; sürücü gözaltında

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Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Melek Kayar ile Mehmet Gün Orak, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Sürücü Çağdaş G., gözaltına alındı.

Kaza, Talatpaşa Caddesi Aşiyan mevkisindeki yaya geçidinde meydana geldi. Melek Kayar ile yanındaki Mehmet Gün Orak'a, yolun karşısına geçmek isterken, Çağdaş G. yönetimindeki 22 AAP 175 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kayar ve Orak, yola savrularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Çağdaş G. ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2021-08-18 15:15:31



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