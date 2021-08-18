Yaya geçidinde kaza: 2 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne’de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Edirne merkez Talatpaşa Caddesi Aşiyan Bayırı mevkisinde yaya geçidinde meydana geldi. M.K. ile yanındaki M.G.O. yolun karşısına geçmek istediği sırada Ç.G. yönetimindeki 22 ABP 175 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kişi yola savrularak yaralandı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.