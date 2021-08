Piri Reis haritasındaki Gökçetepe Tabiat Parkı´nda tatil imkanı

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA) EDİRNE'de, Saros Körfezi kıyısında bulunan koylardan Gökçetepe Tabiat Parkı, tatil yapmak isteyenlere doğa ve denizi bir arada sunuyor. Yeşil ve mavinin buluştuğu koyda, çadır kamp imkanı, bungalov evlerinin yanı sıra, taş odalardan yapılmış Marissa Otel'de 5 yıldızlı konforunda tatil imkanı sunulduğunu belirten Gökçetepe Tabiat Parkı işletmecilerinden turizmci Kadir Haliloğlu, koyun Piri Reis'in haritasında yer aldığını ve bu nedenle tarihi bir konumu olduğunu söyledi.Edirne'nin Keşan ilçesinin Saros Körfezi kıyısında bulunan Gökçetepe Tabiat Parkı´na gelenler çam ağaçları içinde çadır, karavan ve bungalov evleri ile tatil yapmak isteyenlerin tercihi oluyor. Yunanistan ve Bulgaristan´a yakınlığıyla bölgenin turizmde cazibe merkezi olarak gösterilen tabiat parkı, İstanbul'a da yakınlığı da dikkat çekiyor. Gökçetepe Tabiat Parkı'na gelenler, doğa ve deniz içinde düzenlenen çeşitli etkinliklere de katılarak, aileleriyle birlikte stresten uzak sakin bir tatil geçirdiklerini belirtiyorlar."KİMYASAL MALZEME KULLANILMIYOR"İşletmeci Kadir Haliloğlu "Tabiat parkında en dikkat çeken ise orman içine kimyasal içeren malzeme kullanılmadan doğaya uyumlu tek katlı taştan yapılan 30 odalı, Marissa Otel. Piri Reis'in dünya haritasında adı 'Maris' olarak geçmesinden dolayı adı Marissa Otel, villa tarzı konforlu odalardan oluşuyor. Ormanın içinde kuş sesleriyle uyanmak isteyenlerin tercih ettiği Marissa Otel, doğa içinde tatilcilere, 5 yıldızlı konforunda tatil imkanı sunuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tatilcilerin kendilerini izole ettiği otel, ayrı bir tercih nedeni oluyor" dedi.'BÖLGENİN TARİHİ BİR ÖNEMİ VAR'Gökçetepe Tabiat Parkı işletmecilerinden turizmci Kadir Haliloğlu, koyun Piri Reis'in haritasında yer aldığını ve bu nedenle tarihi bir konumu olduğunu söyledi. Haliloğlu, "Burası Saros Körfezi'nin Gelibolu Yarımadası'nın en içeride olan kısmı. Kuzey Ege olarak adlandırılıyor burası. Burada doğa ile iç içe olmasından ziyade tarihi de bir önemi var. Arkamda bulunan koy 'Çakıl Koyu' olarak da geçiyor ama eski adı Maris. Bu isim Piri Reis'in haritasından geliyor. Buradaki alanda genel olarak tabiatla uyumlu bir şey yapmaya çalıştık. Taş konsepti ve ahşap konsepti üzerinden gittik. Sahanın içerisinde otel alanında özellikle daha çok aktivitelerimizin tamamı dinlenme ve deniz üzerine" diye konuştu.'BÖLGENİN EN TEMİZ HAVASI OLDUĞU YER'Gökçetepe Tabiat Parkı'nın bölgenin en temiz havasına sahip olduğunun altını çizen Haliloğlu, "Burası öncelikle tabiat parkı. Taibat parkının birçok canlı çeşitliliği var. Olmazsa olmazları var. Burada övündüğümüz tarafı yeşil, orman, çam bu bölgenin de havasının en temiz olduğu alan olarak nitelendiriyoruz. Saros Körfezi'ni anlatma gerek yok. Dünya'da kendi kendini temizleyen iki denizden bir tanesi. Balık çeşitliliği çok bol, dalışçıların çok uğrak noktası olan bir yer. Balıkçılık çok iyi burada. Müşterilerimizin birçoğu zaten balık, dalış ve doğa turizmine geliyor burada" şeklinde konuştu.Gökçete Tabiat Parkı'nın 170 dönüm arazi üzerine kurulduğunu söyleyen Haliloğlu, "Burası bin dönüm bir tabiat parkı. Bu parkın içerisinde otele ayrılan alan 170 dönüm. 1050 dönüm alanın içerisinde yaklaşık 400 dönüm macera parkımız var, eğitim kamplarımız var, çadır ve karavan alanlarımız var aynı zamanda 170 dönüm bir alanda da otelimiz var. Otelin bulunduğu konseptte 30 tane taş villamız var. Yani 170 dönüm alanda sadece 30 taş villamız var. Buraya biz ticari bakmadık. 500 yataklı otel de yapabilirdik fakat biz burayı biraz daha kendine münhasır olsun istedik. Örnek bir proje yapmak istedik" dedi.'DALIŞ OKULU MACERA PARKI, TENİS KORTUMUZ VAR'İstanbul'a yakınlığı ile dikkat çeken tabiat parkında, dalış okulu, macera parkı ve tenis kortu aktiviteleri ile hizmet verdiklerini vurgulayan Haliloğlu şöyle devam etti:"Buraya müşterilerimiz İstanbul'dan iki 2,5 saatte ulaşabiliyor. Bilinirliği var. Otelimizi daha yeni açtık ama yeni açmamıza rağmen ciddi anlamda tanınırlığımız oldu. İçeride dalış okulumuz, spor aktivitelerimiz var. Macera parkurlarımız, tenis kortlarımız, basket sahalarımız, futbol sahalarımız var. Çeşitliliğimiz çok fazla, eğlence alanlarımız çok fazla."'NEM ORANI NEREDEYSE YOK, İZOLE TATİL DENİNCE AKLA İLK GELEN YER'Gökçetepe Tabiat Parkı, Marissa Otel Müdürü Mehmet Kovuk, koronavirüs salgınından uzak izole tatil yapmak isteyenlerin ilk tercihi yerin Gökçetepe olduğunu belirterek, "İzole tatil denince ilk akla gelen yerlerden bir tanesi burası. Son günlerde en çok tatil edilen tür olarak bu tarz yerler. Her villanın kendine has bahçesi, alanı mevcut. Dolayısıyla burası doğayla, denizle iç içe olan bir yer. Dünyaca tanınmış, Saros Körfezi'nin en uç noktasındayız. Burada nem oranı yok denecek kadar az. Dört çeşit oda tipimiz var. Birincisi standart oda, ikincisi balayı çiftlerine yönelik, connection dediğimiz büyük ailelere ve süit oda dediğimiz birçok aile için konaklayabilecekleri bir alana sahibiz" diye konuştu.'ÇOK GÜZEL BİR YER'İstanbul'dan tatil için Gökçete Tabiat Parkı'na gelen Özlem Aslan, doğa ile iç içe tatil yapmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Aslan, "İstanbul'dan geliyorum. Tatilimiz için burayı tercih ettik çünkü hem İstanbul'a çok yakın hem de doğanın içerisinde bir yer. Çok büyük bir tesis, kalabalık yok bu da burasının avantajlarından birisi. Her şey çok güzel."dedi. Ailesiyle birlikte İstanbul'dan gelen Nilüfer Şahin'de, "Doğayı çok sevdiğimiz için burasını tercih ettik. Çok güzel bir yer. Hem doğası hem de denizi çok güzel. Her yeri çok doğal dolayısıyla burasını çok beğendik. Yakın olduğu için arada kaçıp gelmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.'DOĞA İLE BAŞBAŞA MAVİ DENİZ VARGökçetepe Tabiat Parkı'nda doğayla denizin muhteşem olduğunu belirten Emre Şahin ise, "Hem doğa ile baş başa hem de mas mavi bir deniz var. Çok güzel bir yer. Saros Körfezi'ni de çok seviyoruz. En önemlisi müsilaj yok. Tekrar tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Burayı tercih etmemizde salgın da etkili oldu. Herkes kalabalıktan kaçıp kendini böyle yerlere atmak istiyor. O nedenle çok güzel burası" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne

